花旗：比特幣正處重要臨界點
花旗銀行認為，隨著特斯拉和PayPal等公司對比特幣展現熱情和各國中央銀行開始探索發行自有數位貨幣，比特幣正處於「臨界點」，有朝一日可能成為「國際貿易的首選貨幣」。
該行全球觀點和解決方案團隊在1日的報告中寫道：「阻礙比特幣發展的風險和障礙很多。」「因此比特幣的未來仍然不確定，但是隨著貨幣餘額正處市場主流接受度或爆炸性投機炒作的臨界點，短期內走勢可能具有決定性。」
這也代表了主要金融機構對比特幣的態度開始出現改變。歷來許多銀行都不願碰觸數位資產，認為它沒有內在價值，並且對其炒作比擬於17世紀的鬱金香狂潮。
但是過去幾個月，比特幣的瘋狂上漲迫使華爾街大公司重新評估這個加密貨幣。美國最古老的銀行紐約梅隆銀行(BNY Mellon)上月表示，將提供比特幣和其他數位貨幣的託管服務。同時，摩根大通(JPMorgan)表示已更重視比特幣。
比特幣和其他加密貨幣經常出現劇烈波動。在創下5萬8000元的歷史天價後才不過一周，比特幣價格就下跌1萬多元。但仍然較去年同期上漲超過60%，在過去12個月大漲460%。
花旗認為，在被主流市場認可採用之前，比特幣還必須克服幾個障礙，「機構投資人的加入激發人們對加密貨幣的信心，但仍然有幾個一直存在的問題，可能會限制其廣泛採用。」
該行補充說：「對機構投資人來說，包括對資本效率、保險和託管、安全性以及對比特幣採礦的ESG考量等的擔憂。」「其中對加密貨幣安全性的擔憂的確出現了，但是與傳統支付相比，這方面的表現更好。」
比特幣挖礦需要相當大的能源消耗。根據Digiconomist的說法，比特幣採礦的碳足跡與紐西蘭全國相當。這讓環保主義者感到震驚。
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