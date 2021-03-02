花旗：比特幣正處重要臨界點

花旗銀行認為，隨著特斯拉和PayPal等公司對比特幣 展現熱情和各國中央銀行開始探索發行自有數位貨幣 ，比特幣正處於「臨界點」，有朝一日可能成為「國際貿易的首選貨幣」。

該行全球觀點和解決方案團隊在1日的報告中寫道：「阻礙比特幣發展的風險和障礙很多。」「因此比特幣的未來仍然不確定，但是隨著貨幣餘額正處市場主流接受度或爆炸性投機炒作的臨界點，短期內走勢可能具有決定性。」

這也代表了主要金融機構對比特幣的態度開始出現改變。歷來許多銀行都不願碰觸數位資產，認為它沒有內在價值，並且對其炒作比擬於17世紀的鬱金香狂潮。

但是過去幾個月，比特幣的瘋狂上漲迫使華爾街大公司重新評估這個加密貨幣。美國最古老的銀行紐約梅隆銀行(BNY Mellon)上月表示，將提供比特幣和其他數位貨幣的託管服務。同時，摩根大通(JPMorgan)表示已更重視比特幣。

比特幣和其他加密貨幣經常出現劇烈波動。在創下5萬8000元的歷史天價後才不過一周，比特幣價格就下跌1萬多元。但仍然較去年同期上漲超過60%，在過去12個月大漲460%。

花旗認為，在被主流市場認可採用之前，比特幣還必須克服幾個障礙，「機構投資 人的加入激發人們對加密貨幣的信心，但仍然有幾個一直存在的問題，可能會限制其廣泛採用。」

該行補充說：「對機構投資人來說，包括對資本效率、保險和託管、安全性以及對比特幣採礦的ESG考量等的擔憂。」「其中對加密貨幣安全性的擔憂的確出現了，但是與傳統支付相比，這方面的表現更好。」

比特幣挖礦需要相當大的能源消耗。根據Digiconomist的說法，比特幣採礦的碳足跡與紐西蘭全國相當。這讓環保主義者感到震驚。