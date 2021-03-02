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疫苗傳捷報 旅遊股翻紅

記者張大仁／綜合報導

過去一周，皇家加勒比海(Royal Caribbean)、挪威遊輪(Norwegian)和嘉年華(Carnival)、希爾頓酒店、凱悅酒店和萬豪酒店以及捷藍航空、美國航空、聯合航空和西南航空的股價都呈上揚。隨著美國疫苗接種數量超過7000萬劑，股市看好這些受惠經濟重新開放的個股。

Chantico Global CEO兼Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)表示，拉斯維加斯金沙集團(Las Vegas Sands)可能是復甦的最佳選擇，「它絕對是1月表現最差的個股，由於農曆新年對旅遊的限制，它們營收未達預期。但是如果想搭上中國和美國的旅遊復甦順風，它是個不錯的選擇。」

拉斯維加斯金沙集團1月下跌近20%，但2月暴漲30%。該公司截至12月當季每股淨虧32分，低於去年同期虧損88分。銷售額下降67%。

桑契斯補充說：「它持有澳門僅有的6個賭場牌照之一，其股價從現在開始上漲的可能性很高，而且它們現在的價格非常具有吸引力。」

Piper Sandler首席市場技術員強生(Craig Johnson)則建議另外一支股票作為投資整體旅遊產業的替代品，「與其只是找一家酒店或一家企業，不如直接投資TripAdvisor。我認為很多人會想要再次出遊。」

他表示，在形成主要底部後，其走勢圖顯示出下降趨勢正在逆轉。他現在認為該股將回升至2018年的高點，以現有股價計算有35%的上漲空間。

強生補充說，JETS航空業ETF也可能是個不錯的選擇，「這將是投資人透過ETF操作經濟重新開放議題的另一種方式，它的走勢看來不錯，在達到35元左右的中期上升阻力前，還有大約26%的上漲空間。」

JETS ETF持有達美航空和聯合航空等股票，自去年3月低點來已上漲132%。今年則已上漲17%。

美國 投資 股價

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