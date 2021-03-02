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1張圖看疫情：全美確診逾2866萬 紐約州破165萬

加州撥66億 促早日重啟校園、面對面教學

財經簡訊

記者張大仁／整理

分析師：電動車股可漲50%

Wedbush分析師艾夫斯(Daniel Ives)的說法，今年電動車市場除特斯拉之外仍有足夠空間，相關股價可能會攀升50%。他預計電動車產業將在未來10年內成長到5兆元市值。2020年市場研究公司Fortune Business Insights的估值約為2500億元。像是福特和通用汽車(GM)等傳統車商也將趁勢崛起。

達美發放主管獎金 基層沒份

達美航空去年獲得數十億元聯邦援助，如今將向管理階層支付從數千元到10萬元以上不等的獎金，以彌補去年新冠疫情大流行開始時的減薪。第一線工作人員如空服員、機師和其他非管理人員都沒有獲得獎金。機師工會批評此舉，指這違反了PPP聯邦補助的精神和宗旨。

麥當勞擬賣Dynamic Yield

麥當勞正在考慮出售其2019年收購的人工智慧公司Dynamic Yield的部分持股。這項收購是麥當勞20年來最大一筆，意圖在數位時代將其餐廳現代化。Dynamic Yield專門研究客製化和決策邏輯科技，可以使麥當勞得來速車道的菜單根據天氣、當前交通等多種因素而變化。這筆交易的價值超過3億元。

聯航再買25架737 Max

聯合航空宣布將再採購25架波音737 Max飛機，並比原計畫提早接受交機，以為旅遊需求回升預做準備。除了原訂2023年交機的25架波音737 Max外，聯航還將2022年Max交機量提高到40架，2023年增加5架。根據證券申報文件，聯航總計確認訂購188架Max客機。

客戶成長 Zoom營收增3.7倍

視訊通話軟體製造商Zoom第4財季獲利優於分析師預期。截至1月31日當季，營收8.825億元，同比增加369%；調整後每股獲利1.22元，高於分析師預期的79分。毛利率從上季的66.7%擴大至69.7%。擁有46萬7100名客戶，年增470%，高於上季的354%。該公司也同步調高本季和今年財測目標。

全美蘋果專賣店 重新開放

蘋果公司發言人證實，全美所有270家蘋果專賣店1日起全面恢復營業。自去年春天因新冠病毒大流行而關閉店面以來，這是全美所有專賣店首次全部開門。蘋果1日在德州重新開放其最後關閉的美國店面。但是並非所有蘋果專賣店都完全開放讓顧客任意進入瀏覽，有些店面須先行預約或服務有限，客戶應先上網查詢。

蘋果 麥當勞 分析師

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