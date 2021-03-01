美國最低時薪即使上調至15元 許多家庭仍不夠用

眾院民主黨提出2021加薪法案（Raise the Wage Act of 2021），主張2025年前逐步將最低工資調高到每小時15元；全美數百萬人可望加薪，但這樣的工資對許多家庭來說仍不夠用，如果家有小孩，基本生活需求都難滿足。

媒體CNBC根據麻省理工學院（MIT）研究人員所收集的生活費用數據分析，即使時薪上調到15元，四口之家如有兩個成人全職工作領最低工資、扶養兩個小孩，無論身處美國哪一州都負擔不起基本生活開支。

這份數據將食品、育兒、保健、住房、交通和其他必需品納入，但不包括低收入 戶照顧方案的補助收入。

在全美半數州，每小時15元收入還是很難支應生活成本，對西部和東北部工人來說，收支缺口最大，加州 、夏威夷、麻州、紐約州以及哥倫比亞特區生活成本和稅收偏高。

工人維權團體National Employment Law Project政府事務總監康提（Judy Conti）說，大家對於一下子將最低工資跳增到15元激烈爭辯，其實，時薪15元多麼低！

新冠疫情爆發後，工人維權人士聲稱前線和基層工人（婦女和有色人種為主）報酬過低，而且面臨健康風險。

民主黨人士試圖在3月中之前通過更多疫情紓困計畫，最低工資案能否維持難料；據報導，拜登2月中告訴各州官員，加薪案短期內不太可能突破，但承諾繼續推動。

最低工資上調到時薪15元，將是目前聯邦標準7.25元的兩倍以上。

目前最低工資7.25元約相當於全職工人每年稅前收入1萬5000元，2009年設定後就未曾調整，其實質購買力逐漸減弱。許多州、有些城市和企業自行採用更高的薪級表。

但根據勞工部，截至今年1月，全美21州使用聯邦最低工資標準，有些州如維吉尼亞州，最近通過法律提高。

根據麻省理工學院彙編的全國數據，目前最低工資不到單身成年人「生活工資」（living wage，足夠生活的工資）一半，生活工資為每小時15.41元，折合稅前年收入約3萬2000元。若要充分滿足四口之家生活所需，每個父母時薪約需21.5元、年薪將近9萬元，目前最低工資只能支應三分之一。

麻省理工學院教授格拉斯邁爾（Amy Glasmeier）說，靠最低工資維生行不通。他舉例，手機和寬頻網路是數位時代下的必需品，每月大約要120元，幾乎占低收入者預算 的10%，低薪人士往往要額外工作以支付帳單，而且無法積存應急金、儲蓄置產，又可能經常買低價加工食品，不利健康。

區域性差異

南部和中西部工人目前工資相對於生活成本的缺口最大，這些地區生活成本低、最低工資也低，工資上調到15元所產生的影響更大。

格拉斯邁爾說，某些行業工人也因地區工資差異而不利，例如，農村地區的食品工作人員工資比城市地區低得多，以至於農村地區工人的工資缺口比城市工人更大。

即使同屬都會區，也有明顯差異。 例如加州舊金山和聖荷西，四口之家每年生活費約13萬元，時薪31元才夠，密西西比州的傑克遜和田納西州孟菲斯生活費接近7萬9000元，需要時薪每小時19元。

因此，有些人認為，聯邦政府不應採用全國統一的最低工資標準。

保守派智庫Heritage Foundation經濟學家格雷斯勒（Rachel Greszler）說，如果政府決定提高最低工資，應根據各地中位數工資來調整最低工資標準；但康提說，這種方法將抑制某些地區有色人種工資。

工資vs.失業

批評者認為，全國加薪將導致企業因勞動成本增加而裁員，負面影響可能超過效益。

根據國會預算辦公室，未來十年間，全美約2700萬人將因最低工資上調到15元而加薪，並使90萬人擺脫貧困；另一方面也預測，將連帶減少140萬個工作機會。

格雷斯勒並預測，工資上調將導致育兒成本平均增加21%，家有兩個孩子大約增加3700元，抵消部分工資增長。總之，這會增加某些人的收入，卻讓其他人減少收入。

有些經濟學家對國會預算辦公室的分析表示質疑。左傾智庫經濟政策研究所（Economic Policy Institute）經濟學家表示，國會預算辦公室的失業人數假設被誇大了。

麻州阿默斯特大學（University of Massachusetts Amherst）經濟學家杜貝（Arindrajit Dube）分析，檢視不同最低工資增加的例證時，工資對工作的影響幾近於零。

經濟政策研究所甚至認為，較高工資將減少政府低收入照顧計畫的支出，例如糧食券和兒童稅收抵免等。