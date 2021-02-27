租戶只求短約 商場業主面臨雙向風險

商場業主面臨租約縮短和租戶流失的挑戰。（路透）

隨著成千上萬零售租賃合同即將續約，期限也越來越短，各型企業應對不可預測的未來，尋求削減成本，讓業務保持彈性並衡量房租槓桿，即使在新冠疫情 危機緩解後也將如此。

不過，風險是雙向的。在2到3年內，購物中心業主雖有機會透過調高租金 或另找新租戶暫居上風，但是更多的短約也可能使空置率更高。

百思買CEO 巴里(Corie Barry)25日表示，該公司的平均租賃期限肯定正在減少。該公司未來3年有450份租約要簽，平均每年150份。

她說，百思買過去2年中每年關閉約20家大型店面，預計2021年將關閉更多。

這種趨勢在零售產業和商場中逐漸擴大。服裝業認真思考在以百貨公司為主的封閉式購物中心內設點是否有效，而百貨公司仍努力吸引購物者並提升銷售額。

擁有Vans和Timberland品牌的VF Corp.表示，多年來，其店面租期越來越短。財務長羅伊(Scott Roe)表示，根據最近進行中的談判，脫離疫情影響的時間可能會更短。

傳統上，簽訂10年或20年的長期租約對房東最有利，可限制風險並控制空置率，但許多租客難敵過去12個月的壓力。

許多購物中心都有大量閒置空間，零售商和餐館老闆等租戶發現因此更占上風。許多房地產專家認為，這種趨勢只會繼續擴散，並成為一種常態。

房產服務公司CoStar Group追踪數據顯示，美國約15億平方英尺的零售空間租約將於今年到期，約占零售市場的14%。因此，若不續租就是關閉更多店面，或者重新談判租約。

購物中心業主西蒙地產集團(Simon Property Group)CEO西蒙(David Simon)在本月初電話會議上告訴分析師，租戶一直想要選擇「短期租約」。西蒙最近大多簽署3年租約。

他解釋說：「我們可以接受接受2-3年的租約。」「這實際上也可能符合我們的最大利益，因為目前銷售狀況還不足以作為增加租金的條件。」