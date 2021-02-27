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1.9兆紓困案 眾院219：212通過

吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事

財經簡訊

記者張大仁／整理

1月個人支出激增10% 4月來最大

商務部報導，1月個人收入達到2020年4月以來最大單月增幅，在12月成長0.6%之後跳升10%，高於《道瓊》(Dow Jones)估計的9.5%。大增原因來自國會通過發放數百萬美國人600元紓困支票以及提高的失業救濟金。消費者接受這些支票後迅速花掉，導致零售額激增，推動總體支出增加2.4%，略低於估計的2.5%。

Netflix投資1億元加強影業多元化

Netflix首度發布研究報告，分析Netflix產品的幕後人才以及創作者、製片人、劇本作家和導演的組成方式。該公司宣布成立Netflix創意資產基金，將在未來5年內投資1億元用於幫助訓練少數團體培訓電視和電影人才並尋找工作，並承諾2026年前每2年發布一次研究更新。

傳俄航空波音777貨機迫降莫斯科

Rossiya航空表示，由於引擎控制感應器出現問題，該公司一架波音777貨機26日在莫斯科謝列梅捷沃機場緊急降落。根據航班跟踪網站FlightRadar24的說法，這架飛機是一架15年歷史的777-300ER，這意味著它配備奇異電氣(GE)的引擎，而非遭下令停飛的普惠公司PW4000引擎。

運彩公司DraftKings付費客戶大增

運彩公司DraftKings的2020財年第4季財報超過預期，且付費客戶大增，股價上漲6.43%。截至第4季，它現在每月有150萬付費客戶，高於第3季的100萬戶和Factset估計的143萬。該季每月平均每個客戶的平均收入貢獻度為65元。

維珍銀河試飛不順 商業飛行延至明年

維珍銀河(Virgin Galactic)第4季業績顯示其試飛計畫出現展延，預計其商業服務將延後至2022年推出。這家太空旅遊公司的單季虧損與華爾街分析師的預期相符，但其SpaceShipTwo運載工具Unity的下次太空飛行測試已由2月延後至5月，因所使用的全新飛行控制電腦出現電磁干擾問題，需要8至9周調整。

Netflix 支票 太空

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