今年電商趨勢不明 Etsy期望繼續超車

Etsy CEO西爾弗曼(Josh Silverman)說，沒人知道今年新冠病毒疫情 會變成什麼，但他希望該公司「在電商 業務上大幅超車」。

他說：「沒有人擁有真正的水晶球。」這家網路市場業者的上季業績優於預期。

在新冠疫情期間，Etsy一直是居家令的最大受益者之一。

西爾弗曼指出，「2020年的電商以驚人的速度增長，年增率超過40%，但Etsy的成長率卻是整體電商業的2.5倍。」

他承認「不知道2021年電商會如何發展，但我希望並相信Etsy將能夠繼續整體上超越電商產業。」

Etsy的2020年全年營收 總計17.3億元，同比增加111%，而淨利成長264%至3.49億元。去年該公司的商品銷售總額成長至102.8億元，比2019年的49.7億元大幅增加。

由於疫情問題，該公司拒絕發布全年財測，但願按季發布。對於當前的第1季，Etsy預計營收將在5.13億元至5.36億元間，大幅超越華爾街預期的3.83億元。

西爾弗曼在電話會議中告訴分析師，疫情加速了網購的普及並激增市場對如口罩等新產品的需求，讓Etsy提前3年實現2023年的業務目標。