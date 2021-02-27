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憂殖利率 史指連挫 那指周跌4.9%

記者張大仁╱綜合報導

華爾街仍努力擺脫對債券利率快速上漲的擔憂，道瓊工業平均指數繼續狂跌，以接近最低點收盤。

道指下跌469.64點或1.5%收3萬932.37點。由於能源和金融類股回落，史坦普500指數下跌18.19點或0.48%至3811.15點。那斯達克綜合指數上漲72.91點或0.56%至1萬3192.34點，大型科技股在前一交易日因債券殖利率飆升而重挫後出現反彈。臉書、微軟和亞馬遜都上漲超過1%。那指盤中最高跳升1.9%，最低下跌多達0.7%。

由於對利率攀升和通貨膨脹的擔憂加深，所有三大股指本周都出現下跌。史指為連續第二周下跌，跌幅為2.5%。道指下跌1.8%，那指本周表現最糟，下跌4.9%。

史指和道指2月來分別上漲4%和3.5%，可望在4個月內出現第3個月正值。那指本月上漲1.9%。

雖然1月個人消費支出價格指數顯示通貨膨脹減弱，大盤仍出現疲軟。聯準會(Fed)密切關注的PCE指數1月上升0.3%，略高於預期的0.2%，但同比僅上升1.5%，與《道瓊》(Dow Jones)的估計相符。

10年期美國國債殖利率下跌6個基點至1.46%，前一日一度升逾1.6%。通膨數據發布後，國債殖利率先是下跌，但隨後反彈，觸發主要股指盤中再現暴跌。自年初以來，10年期殖利率已上漲50多個基點。

投資人將資金轉移到所謂的經濟重新開放類股中，買進最可能受惠於疫苗推出以及旅行正常化和外食用餐趨勢恢復等的公司股票。

能源類股本周來上漲5%，2月漲幅達到22.2%，是最大贏家，因為人們期望可像疫情之前一樣很快恢復開車出遊和乘坐飛機。得益於利率上升，本月金融股也上漲12.4%。

利率 指數 債券

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