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1張圖看疫情：全美確診破2841萬 50.8萬人病亡

加州新冠死亡突破5萬大關 在全球「國家」排名14

財經簡訊

記者張大仁／整理

GDP成長 今年上看9%

商務部報導，2020年第4季國內生產總值(GDP)成長4.1%，較一個月前發布的初值成長4%微幅調升。這項修正也改變全年GDP成長率至萎縮3.5%，是1946年二戰後美國復員以來最大降幅。但相對全年降幅，經濟學者預計本季GDP成長率將在5%以上，有些預測甚至上看9%；全年可達6%，為1984年來最高。

首申失業金人數 3個月新低

勞工部報導，雖有席捲德州和南部其他地區的冬季風暴，上周申請失業金人數仍大幅下降。截至2月20日當周，首次申請失業保險金總數為73萬人，遠低於「道瓊」估計的84.5萬，為11月28日來最低水平。連續申領數也減少10.1萬至442萬，是3月21日來最低水平。但都遠高於疫情前數字。

推特新功能 包括付費選項

推特公布該公司正在試驗的許多新功能，包括「超級關注」訂閱，讓用戶可以付費查看自己最愛的帳戶中的推文。推特在其年度分析師大會中了這些新功能。該公司也宣布新目標，到2023年底將其用戶群增至3.15億可貨幣化每日活躍用戶(mDAU)，年營收達75億元，是該公司2020年財報37.2億元的2倍。

Blue Origin火箭 延1年發射

貝佐斯(Jeff Bezos)擁有的太空冒險公司Blue Origin將其New Glenn火箭的首次發射順延一年，因五角大廈最終與競爭對手SpaceX和ULA簽署關鍵的發射合約，這是計畫改變的催化劑。Blue Origin計畫在2022年第4季首度發射New Glenn，原訂日期是2021年下半年。

Airbnb上季大虧 本季看好

短租業者Airbnb第4季虧損繼續擴大，營收和預訂量持續下滑。上季淨損38.9億元，較上年同期擴大10%，每股虧損11.24元；營收8.59元，較上年同期下降22%，較上季減少近36%。但該公司預計第1季營收年減幅度將低於第4季，預訂金額、日數將高於上年同期，但低於2019年第1季。

瑞典金融公司Klarna 募資10億

知情人士透露，全球最大「先買後付款」(BNPL)服務提供商之一、斯德哥爾摩的Klarna即將完成10億元融資，使這家瑞典金融科技公司估值達到310億元。這筆交易可能會在幾天之內完成，消息人士指出，募資行動不到一周就被超額認購並募集完成。

營收 推特 瑞典

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