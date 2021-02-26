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工業、金融股創新高 前景看好

記者張大仁／綜合報導

史坦普500指數本周走勢可能呈現下跌，但其中有兩個亮點。

工業和金融類股分別在24日和25日突破歷史新高。看好全球經濟復甦的力道推動了工業成長，而金融業則被視為利率上升的受益者。

New Street Advisors創始人薩普魯(Delano Saporu)指出，摩根大通(JPMorgan)和高盛(Goldman Sachs)這2支金融股，既可受惠於走升的殖利率，從而提高銀行業務的獲利能力，也可以增加交易收入。

他表示，「有些個股可能值得重新考慮。即使目前還不至於看多，但我的確認為它們值得關注。」

薩普魯特別推薦高盛，因它正在探索其他業務成長途徑，「它的網路高收益儲蓄平台正在提供貸款，也剛開始在平台上採用機器人諮詢，可見它們正在尋找其他成長方式。我認為這些對於有意在這些個股中尋求可能成長的人來說非常重要，因為它們的股價已經超過新冠病毒大流行前的水平。」

摩根大通和高盛25日盤中都觸及歷史新高。今年以來，它們已經上漲至少20%。

Federated Hermes投資組合經理人夏瓦隆(Steve Chiavarone)也看好金融和工業類股，認為這是周期性價值股操作的的一種表現。

他指出，「直到2020年8月，成長型股票相對價值型股票走出史上最大行情，在過去12個月上漲超過44%。之後也僅回跌15%左右，相信還有更多的成長空間。」

舉例來說，金融股相對於其他市場其餘部分相對便宜。XLF金融ETF的遠期本益比為15倍，而史指為22倍。

夏瓦隆說：「我們真的看好這兩個類股，2021年將是價值型周期經濟的天下。」

高盛 股票 利率

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