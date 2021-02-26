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疫情利多衰退 零售折扣戰開打

記者張大仁／綜合報導

百思買(Best Buy)表示，已準備好在未來幾個月應對挑戰：隨著新冠病毒疫情的利多逐漸消退，競爭對手紛紛調降價格來維持銷售趨勢。

百思買財務長比魯納斯(Matt Bilunas)表示，預計第1季銷售額將出現成長，但獲利可能會下降。他說，其他零售同業也與百思買一樣想與大型零售商繼續競爭，因為它們在全球公衛危機中大幅成長。

百思買是幾家因疫情限制人們待在家中、直接促使銷售成長的零售商之一。在被迫在家工作和在家上學後，許多消費者必須採購全新的電腦顯示器、印表機和其他工具。在家裡更頻繁開伙後，他們更希望升級家電設備，而其他人則轉向電子遊戲來消磨時間。由於需求增加且庫存減少，百思買等零售商的貨架上商品快速售出，甚至不需使用誘人的折扣價格。

百思買和沃爾瑪(Walmart)、目標百貨(Target)等其他大型業者自去年第1季起出現疫情需求激增，因為人們面臨居家令並開始囤積涵蓋雜貨到高科技設備的所需物品。

隨著全球公衛危機加劇和消費者居家時間延長，百思買的銷售成長在10月31日底的第3財季達到頂峰，網購和開業至少14個月的實體店面銷售成長23%。

目標百貨也因春季封城期間繼續開門營業而受惠，消費性電子產品銷售強勁，清倉拍賣商品快速減少。財務長菲德爾克(Michael Fiddelke)在與投資人和分析師的電話會議上說，目標百貨「以正常價格賣出了混搭商品平均價格更多的商品」。

百思買表示，它還面臨另一項利空因素，因為人們可望在秋季和冬季恢復疫情前的消費習慣。比魯納斯表示，隨著消費者將錢花在外出就餐或度假而不是購買新的筆記型電腦或家庭影院，本財年同店銷售額將下降最多2%，即使成長，最高也僅1%。

疫情 目標百貨 零售商

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