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殖利率驟升 專家：不代表通膨

記者張大仁／綜合報導
殖利率驟升讓股市投資人很擔心。（美聯社）
殖利率驟升讓股市投資人很擔心。（美聯社）

股票投資人正努力解讀債券殖利率上升對股市的影響。

自2月10日以來，未經通膨調整的10年期美國國債殖利率已從1.13%升至最高1.61%，總計上升48個基點，觸及一年來最高水平。1個基點等於0.01%。

通貨膨脹的恐懼讓投資人揣測聯準會(Fed)可能提前改變其政策立場，被迫減少債券購買，甚至在某個時點提高利率。這將不利於股市。

Academy Securities的契爾(Peter Tchir)表示，10年期國債殖利率近日走升代表對通貨膨脹的看法，但不一定是現實：「它只是反映出投資人預期通膨將會上升。」

他指出，Fed主席鮑爾(Jerome Powell)一直在反駁通貨膨脹即將到來的想法。他在國會證詞中指出，現實世界並未出現通貨膨脹全面上升跡象，而且即使真的出現，這樣的上升也只是「暫時的」。

現實世界真的出現通貨膨脹了嗎？大宗商品領域的確如此：石油價格逼近2018年以來最高水平，而銅價則觸及近10年最高水平。但是消費性通貨膨脹卻仍然疲弱，多年來一直低於2%。

像契爾這樣的多頭堅信，當前債券殖率的上漲對股票並不構成負面影響：「殖利率的上漲來自經濟成長、紓困措施和基礎設施。所有這些都有利股票。這就是為什麼何以殖利率上漲不會讓我感到太恐懼。」

他說，大宗商品價格的上漲很容易被吸收，並且認為上漲大多只是反映經濟重新開放的暫時走勢，隨著時間過去，價格將恢復「正常」水平。

美國商銀信貸策略師米克森(Hans Mikkelsen)則不太確定，認為經濟成長強於預期，將會推高通膨：「經濟學者自2020年夏季來一直過度低估經濟成長。Fed若不能繼續維持寬鬆政策，可能造成利差擴大，這是真正風險所在。」

利率 通貨膨脹 投資

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