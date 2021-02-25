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確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

零售額增幅 可望創20年最大

記者張大仁／綜合報導
估計疫苗有助今年零售額創20年來最大成長。（路透）
估計疫苗有助今年零售額創20年來最大成長。（路透）

美國零售聯合會(NRF)表示，隨著美國經濟再度重新開放以及越來越多人接種新冠病毒疫苗，預計今年零售額將成長6.5%至8.2%，超過4.33兆元。

該貿易機構表示，初步統計顯示，即使新冠病毒疫情引發公衛和經濟方面的挑戰，去年零售額成長6.7%至4.06兆元，絕大程度得益於網購勁揚近22%。這些數字並不包括汽車經銷商、加油站和飯店。

NRF預測，今年電子商務銷售額將成長18%至23%達1.14兆元至1.19兆元間。這項成長數字已涵蓋在NRF的零售總額預測中。

NRF首席經濟學者克萊恩茲(Jack Kleinhenz)在新聞稿中說：「經濟的發展趨勢取決於疫苗的有效性及其接種率。」

他說：「我們的主要假設建立在疫苗將是有效且可在年中時加速接種之上。」「預計今年成長將是過去20年來最快的一年。」

克萊恩茲補充說，今年已經開始形成一股趨勢，也就是消費者繼續存錢、股票估值達到歷史紀錄高點、房價上漲以及史上最低的利率，所有這些都是NRF預測經濟會強勁反彈的原因。

NRF進一步預計，隨著美國人變得更加安心地再次出門旅遊和參加社交聚會，將會花費更多錢在服務上，這些服務通常占消費者支出的70%。

NRF總裁兼CEO謝伊(Matthew Shay)表示：「我們對健康的消費基本面、被壓抑的需求以及疫苗的廣泛接種感到樂觀，這將促進經濟成長、零售額和消費者支出的增加。」

有些零售商已開始提供它們對今年度的財測。但是這些預測大多充滿不確定性。

舉例來說，梅西百貨(Macy's)表示，在2020年銷售大幅下滑之後，今年將是恢復和重建的一年。但是，它並未將國際旅遊業反彈的預期納入考慮範圍。

家得寶(Home Depot)本周發布財報時並未提供全年財測。財務長麥克菲爾(Richard McPhail)說，該公司不確定新冠疫情會持續多久，以及這將如何影響消費者支出。

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