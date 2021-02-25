GM：車用晶片短缺 高峰已過

通用汽車 (GM )認為，迫使汽車製造商削減產量並關閉工廠的全球車用晶片短缺的最嚴重狀況已經過去。該公司財務長雅各布森(Paul Jacobson)表示，這種發展將讓人們對GM實現其今年的目標抱持樂觀態度。

他說：「過去幾周當我們談論這種不穩定的局勢時，事實上已經看到這種情況正在好轉。」「針對這個問題，我要說的是，我們對達到我們在發布財報時提出的財測充滿信心。」

GM月初公布財報時表示，預計今年調整後稅前獲利將達到100億至110億元，或每股4.50至5.25元。

該公司計畫2021年其汽車部門調整後的自由現金流在10億至20億元間。這項預測已將車用晶片短缺的潛在影響考量在內，估計其自由現金流將受到15億至25億元的打擊。即使GM部分車款的高需求暫獲緩解，但影響仍然存在。

雅各布森說，「我們很有信心來努力解決這個問題，可望在今年下半年恢復正常，並且高度相信這在未來不會成為問題。」

由於車用晶片短缺，GM在3月中旬前暫時關閉堪薩斯州、加拿大和墨西哥的房車和跨界車工廠。GM表示，將優先生產「需求最大的產品，包括全尺寸卡車、SUV和Corvettes」，後者也是其最賺錢的車型。

雅各布森說：「與兩周前相比，現在的晶片庫存量可能更高些。」

諮詢公司AlixPartners估計，由於晶片短缺，今年全球汽車業營收 將減少606億元。這個數字包括整個供應鏈，從經銷商和汽車製造商到大型和小型供應商。

汽車製造商和零件供應商在去年底汽車需求反彈幅度超過預期之後開始預警晶片短缺。晶片是新車極為重要的零件，用於通訊娛樂系統等領域以及更基本的組件，像是例如動力方向盤和剎車。