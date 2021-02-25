復甦連動股帶動 道指漲424點

由於投資 人繼續湧入經濟復甦連動個股，同時忽略通貨膨脹和利率 上升的風險，股市24日再上演大逆轉戲碼。

在能源、工業和金融類股的強勁表現推動下，道瓊工業平均指數 逆轉盤中110點的跌幅，上揚424.51點或1.35%收3萬1961.86點，再創歷史新高。波音上漲8.12%，而雪佛龍上漲3.69%。高盛、Visa上漲逾3%。史坦普500指數上漲44.06點或1.14%收3925.43點，盤中一度下跌0.6%。

以科技股為主的那斯達克綜合指數收復盤中1.3％的跌幅，上漲132.77點或0.99%收1萬3597.97點。那指早盤大跌主因10年期美國國債殖利率升至2020年2月來最高水平的1.4%；利率上揚可能促使投資人撤出大漲的科技股轉向債券，而這可能會阻礙受惠低利率的成長型個股。蘋果、微軟、亞馬遜和臉書雖脫離盤中低點，但收盤仍呈下跌。

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)繼續淡化通貨膨脹的威脅，並表示可能需要3年時間才能達到Fed的目標；殖利率聞訊由高點下滑。

特斯拉上漲6.18%，稍早方舟投資(Ark Invest)的伍德(Cathie Wood)趁23日的大跌加碼買進。根據該公司網站，伍德為其旗艦產品方舟創新ETF買進價值逾1.2億元的特斯拉股票。