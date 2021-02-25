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確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

利率上升 高科技股指連7跌

記者張大仁／綜合報導

那斯達克100指數一直下跌，這個高科技股指數已連續下跌7個交易日，在過去一周下跌5%，原因是利率上升使高成長類股對投資人的吸引力下降。受打擊最嚴重的部分個股包括Peloton、Zoom、輝達(Nvidia)和特斯拉(Tesla)等股價過熱的企業。

Strategic Wealth Partners CEO泰普(Mark Tepper)表示，「毫無疑問地，隨著利率上升和通貨膨脹討論，這些高動能、高估值個股的操作開始逐漸消退。但請注意，這也正是一個買進良機，因為對我們來說，雖然看好成長型股票，但價格還是重點。」

泰普持有Peloton和輝達股份，並表示可能在這次回跌時增加這兩支個股的部位，「我看好這兩家公司，將投入新的資金繼續操作。過去我們嚴重超買輝達，所以在一兩個月前就開始減碼。不過我們仍然超買，因為我們的確對它們有信心，這對我們來說也純粹只是個風險管理的作法。如果它再下降10%就可以進場，可能就是個低接機會。」

Peloton本周下跌14%；輝達同期下跌7%。

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)更看好另一支在最近大跌中遭到重創的股票，「特斯拉是我唯一想要加碼的個股。從技術線型角度來看，支撐點下降至600元左右。」

戈登指出，特斯拉和其CEO馬斯克(Elon Musk)的私營太空探索公司SpaceX之間的任何協同關聯度，都可能為這家汽車製造商帶來無限的潛力。他說，全球衛星覆蓋範圍都可讓特斯拉車隊聯網，並加強人工智慧的各方面應用可能性。（記者張大仁）

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