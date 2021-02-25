Gap砸1.4億 德州設配送中心

Gap將投資 1.4億元在德州Longview興建一個配送中心，以期在未來兩年將其網購業務倍增。竣工後，這座占地85萬平方英尺的工廠每天將能處理100萬個包裹。剛開始將用於Old Navy蓬勃發展的電商業務，之後再擴展到Gap業務的其他部分。預計到2023年底將創造500多個全職工作，並在未來5年內創造1000多個工作。

萬豪酒店 看好商務客回流

由於疫情期間旅遊業枯竭，酒店業一直艱苦經營，但是隨著新冠疫苗全面接種，全球最大酒店業者萬豪(Marriott)CEO卡普亞諾(Tony Capuano)預計旅遊業務將會反彈，帶經經濟復甦，而且商務客也將回歸。他點名像是中國這樣的全球市場已開始出現反彈。萬豪酒店2019年的訂房有60%來自商務旅客。

美泰看好未來3年營收

玩具製造商美泰(Mattel)在投資人大會中概述了2021年及之後兩年的成長預測。預計營收將自2020年的45.8億元起以中位個位數成長，到2021年調整後EBITDA將在7.75億元至8億元間，較去年的7.19億元有所增加。2022年和2023年的銷售額將以類似速度成長；營業獲利率到2023年將保持在15%左右。

比特幣 首購族 1月暴增

Square財務長阿胡賈(Amrita Ahuja)表示，上月透過其Cash App平台首次購買比特幣的人激增，「2020年有300萬人透過Cash App進行比特幣交易；而2021年1月就有100萬人是比特幣首購族。」該金融科技公司23日宣布買進1.7億元比特幣，Cash App是其點對點支付平台，允許用戶買賣比特幣和股票等資產。

Fed電匯系統 重新上線

聯準會(Fed)所屬的金融機構電匯系統24日癱瘓數小時之後候重新上線。Fed解釋因「操作失誤」影響多項服務，包括其關鍵的自動票據交換所系統；該系統連接存管機構和相關機構，以電匯方式進行信貸和債務轉移。初步分析顯示並非有人違規。

GameStop 股價 漲104%

在其高層人事變動之際，投資人重新湧入實體零售商GameStop，其股價24日飆升104.12%。GameStop財務長貝爾(Jim Bell)將於3月26日辭職。消息人士透露，他是遭Chewy聯合創始人科恩(Ryan Cohen)逼退。科恩1月加入董事會是GameStop爆發軋空狂潮的起始點。