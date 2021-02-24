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鮑爾：通膨、就業離目標仍遠 貨幣繼續寬鬆

記者張大仁╱綜合報導
鮑爾說寬鬆政策持續，股市由跌轉升。（路透）
鮑爾說寬鬆政策持續，股市由跌轉升。（路透）

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)表示，通貨膨脹和就業率仍遠低於Fed的目標，代表寬鬆貨幣政策將會繼續下去。

即使今年來債券殖利率急劇上升，且人們對通貨膨脹的擔憂日益高漲，但鮑爾說，物價壓力仍然大多保持平緩，經濟前景仍然「高度不確定」。

他在出席參議院銀行委員會的文稿中表示：「經濟離Fed的就業和通膨目標還很遠，而且可能需要一段時間才會有進一步實質進展。」

他補充說，Fed「致力於使用全方位工具來支持經濟，並幫助確保在這段困難時期內的復甦盡可能強勁。」

但是，鮑爾的聲明並未提及市場當前最緊迫的擔憂：長天期政府債券殖利率在2021年躍升至新冠疫情大流行前的最高水平。以30年期國債為例，殖利率上升逾0.5個百分點，指標10年期國債殖利率上升了44個基點。

鮑爾指出，新冠疫情「對通貨膨脹造成深刻的影響」，但總的來說，這對經濟沒有威脅，「在去年春季大跌後，消費物價逐步部分反彈。但是，對於一些受疫情影響最嚴重的產業，價格仍然特別疲軟。」「總體而言，以年率計算，通膨率仍低於我們2%的長期目標。」

Fed去年修改通貨膨脹的政策。過去當失業率下降時就進行預防性升息，以防強大的就業市場將推高物價。現在它改變作法，在採取緊縮政策前允許通貨膨脹率可以暫時高於2%一段時間。

鮑爾說：「這項轉變意味著我們不會僅為應對強勁的勞動市場而收緊貨幣政策。」

至於針對其他經濟評估，鮑爾則保持謹慎，他說，即使復甦仍然「不平衡而且還遠未完成」，但最近新冠病毒病例的減少和疫苗的不斷推出給人們帶來了希望。

他說，「我們雖不應低估目前面臨的挑戰，但事態發展顯示，今年底時前景將出現改善。特別是疫苗接種的不斷進展應有助於加快恢復正常活動的速度。」「與此同時，我們應繼續遵循衛生專家的建議，採取社交距離措施並戴上口罩。」

鮑爾 通貨膨脹 利率

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