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1張圖：全美新冠死亡破50萬 紐約州確診破160萬

紐森簽了！加州76億紓困金 哪些人有資格領？

財經簡訊

記者張大仁╱整理

12月房價漲10.4% 6年來最大

12月S&P CoreLogic Case-Shiller房價指數與2019年12月相比成長10.4%。為2013年來最強勁的年增率，比11月價格上漲9.5%，遠超過11月的成長率。同時也是該指數30多年來史上最大年增幅之一。10大城複合年增率為9.8%，高於11月的8.9%；20大城綜合指數增加10.1%，高於上月的9.2%。

AT&T有線電視業務將賣給TPG

知情人士透露，AT&T即將出售其DirecTV、AT&T TV Now和U-Verse業務的少數股權給私募股權公司TPG，最快本周宣布。這將使AT&T的業務估值達到150億元左右。AT&T在2015年以485億元、附帶債務為670億元價格收購DirecTV。過去幾年AT&T將媒體策略重心放在HBO Max，逐漸擺脫傳統付費電視。

LinkedIn出現無法登入問題

微軟旗下LinkedIn商業社交網站在美國時間23日出現技術問題，導致人們無法登入LinkedIn網站和其App。LinkedIn一開始在下午2點左右推文表示正在努力解決相關問題。此後不久再度推文證實行動設備及其桌上型電腦可能在登入網站會遇到困難。

Clubhouse研發Android版

快速蔓延的社交媒體語音App Clubhouse已聘請一位Android軟體開發人員，代表這家新創公司已開始為谷歌開發熱門的行動操作系統App版本。Clubhouse於2020年3月推出，迅速成為矽谷之外最熱門的消費類App之一，但目前僅對收到邀請的iPhone開放。Clubhouse創始人表示，雖然iOS有排他性，但每周活躍用戶仍超過1000萬。

梅西百貨一年來首度單季獲利

梅西百貨(Macy's)上季財報為一年來首度獲利，其削減庫存的努力以及在假日期間減少大幅折扣的作法得到回報。淨利從去年同期3.4億元或每股1.09元降至1.6億元或每股50分。不計一次性費用，每股獲利80分，優於分析師預期的12分。銷售額從去年同期83.4億元降至67.8億元，優於預期的65億元。

AT&T 特斯拉 梅西百貨

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