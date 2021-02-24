蘋果股價關禁閉 後勢仍看好

蘋果 重新成為全球智慧手機 領導者。根據Gartner數據，蘋果第4季售出近8000萬支iPhone，超過包括三星和微軟在內所有其他智慧手機製造商。自2016年後首次重返第一名。

但它也有未登頂的數字：股價 。蘋果過去一個月下跌9%，拖累了科技股和史坦普500指數。

Oppenheimer技術分析師沃德(Ari Wald)說：「蘋果只是短期內被罰禁閉。」

他說，由於全球晶片短缺可能擠壓獲利率，蘋果股票可能遭到池魚之殃。不過，與短缺相比，該公司可能比競爭對手更能承受上揚的成本。

沃德指出，「我們預期其股價能穩定在120元左右的支撐位。那是該股在12月的起漲點，而且也是恢復長期上升趨勢的基礎。」

蘋果23日收於126元，需再跌5%才能達到該水平。

Fairlead Strategies執行合夥人史托克頓(Katie Stockton)表示，在強勁上揚後，蘋果可能會耗盡走升動力，「2019年和2020年它的確在大盤中展現出領漲優勢。」「過去兩年它的漲幅都超過80%，因此，出色的表現代表也許它現在已經累了。我認為人們認為它可能已經漲到頂了，因此正在尋找其他更令人興奮的標的。」

她的看法和沃德一樣，蘋果只會出現短期疲軟，之後股價會繼續攀升，「它正處長期上升趨勢，仍然具有長期動能，因此最終可能等待買進機會。但目前時刻還沒到。」

她點名的支撐位110元低於沃德的目標價。它需要再跌13%才能達到該水平。