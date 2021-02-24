鮑爾化解擔憂 道指由跌轉升

在聯準會(Fed)主席鮑爾 (Jerome Powell)的國會證詞減輕了對利率 上升和通貨膨脹的擔憂後，道瓊工業平均指數 收復跌幅。

道指盤中一度下跌360點，收盤上漲15.66點或0.05%收3萬1537.35點。史坦普500指數在盤中下跌1.8%後上漲4.87點或0.13%收3881.37點。那斯達克綜合指數下跌67.85點或0.5%收1萬3465.2點，盤中一度下跌3.9%，為11月3日以來首次盤中跌破關鍵技術指標50日移動均線。

鮑爾在國會證詞中表示，通膨仍然「疲軟」，經濟前景仍然「高度不確定」，從而減輕了人們對Fed改變政策的擔憂，股市從低點反彈。

他表示：「經濟離Fed的就業和通膨目標還很遠，而且可能需要一段時間才會有進一步實質進展。」

最近幾周國會研擬另一輪經濟紓困，債券殖利率急劇上升，人們對通貨膨脹的擔憂增加，擔心由於聯邦紓困措施導致的物價飆升可能會迫使Fed提高短期借貸成本。

在鮑爾發表講話後，受高利率衝擊的科技股收復多數跌幅。特斯拉在前一日下跌9%之後，開盤一度下跌13％，收盤僅小跌2.19%。蘋果在早盤下跌逾2%之後小跌0.11%。

今年來表現最佳的能源和金融類股再次為股市提供支撐，能源類股上漲1.6%，使其2021年漲幅超過27%。