能源股反轉 分析師推這3檔

能源類股的表現已經從最壞超前到最佳。在2020年成為史坦普500指數表現最差的類股後，能源股今年反而成為領漲龍頭，以25%的漲幅傲視各類股。它本月表現也是最佳，上揚近21%。

Piper Sandler資深技術研究分析師強生(Craig Johnson)表示，這種急劇的逆轉「讓很多人感到意外」。

他說，現在，投資 人正在試圖弄清楚這波行情是否貨真價實，「如果我們回頭來檢視XLE的走勢圖，它呈現出一個非常有趣的轉折點。」他點名的XLE是指追踪能源類股的能源特選產業SPDR基金。

強生說：「它已經打造出一個非常好的雙底低點，而且看來我們即將出現反轉。」「我認為從在開始，投資人必須提高曝險度，而且越多越好。」

他說，即使該類股仍僅占大多數股價 指數計算基礎的一小部分，但「總是必須先買進能源類股，至少要先開始增加部位。」

強生點名埃克森美孚(Exxon Mobil)和Pioneer Natural Resources兩支個股。他說，如果埃克森美孚收盤價高於每股54元，則「應該可望向更新的價位邁進。」埃克森美孚22日上漲3.69%至54.3元。

BK Asset Management外匯策略總經理許洛斯伯格(Boris Schlossberg)則表示，投資人也應該關注馬拉松石油 (Marathon Petroleum)這支股票。

他表示：「它是美國最大煉油廠，才剛將其零售業務賣給7-11。」「它將利用這筆錢來償還債務，也許還能回購股票。股息殖利率為4.25%。」

許洛斯伯格說：「如果想獲得最大化收益，可以賣出3月的51元看跌期權，以在比當下股價低出7.5%之際享有更高的殖利率。」「它將受惠於油價的長期走勢。因此，我認為，它會是投資過程中最適合的操作標之一。」

馬拉松石油公司股價22日上漲3.49%至每股54.85元。