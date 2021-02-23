葉倫示警：比特幣不穩定 風險大

葉倫示警比特幣，為官方首度表態。（路透）

財政部長葉倫 (Janet Yellen)警告，比特幣 對投資人和社會大眾都構成危險。

儘管本周價格開始急劇下跌，但由於受到各方來源的推動，最大加密貨幣 比特幣繼續維持在5萬3000元以上。馬斯克(Elon Musk)執掌的的特斯拉最近大量買進，並表示將接受比特幣作為支付工具。

不過馬斯克20日指出，他認為比特幣價格似乎太高。此語一出，比特幣22日一度跌破5萬元大關；美東時間22日早上報5萬1993元，下跌逾10%；至中午時跌幅收斂至8%，報5萬3195元。

葉倫在紐約時報的「DealBook」研討會上指出，比特幣的合法性和穩定性仍然是重要的問題，「我不認為比特幣適合廣泛用於交易機制。」「依它的使用程度而言，我擔心它會流於非法融資。這是進行交易效率極低的方式，而處理這些交易而消耗的能量卻是驚人的。」

開採比特幣需要使用功能強大的電腦來解開複雜的數學方程式。根據Digiconomist的說法，在採礦過程中使用的電力消耗每年產生的碳足跡相當於紐西蘭一個國家。

除了耗電問題，比特幣還被認定為參與許多非法活動的人所使用的工具，因為它的使用方式很難追踪。

然後就是波動性，比特幣的價格從它出現開始就已經出現快速的飆漲和大跌。

葉倫說：「它是個高度投機性的資產，我想人們應該要了解到它可能非常不穩定，而且我真的很擔心投資人可能遭受的潛在損失。」

許多政府機構都考慮過推出替代性數位貨幣的想法，希望它能供所有人使用作為開放性全球支付系統。

葉倫之前擔任主席的聯準會(Federal Reserve)就曾研究過這個問題，並論及使用新數位貨幣以及在未來幾年推出支付系統的可能性。

葉倫說：「我認為這可能會帶來更快、更安全、更便宜的支付方式，這是我寄望達成的重要目標。」