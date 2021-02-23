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特斯拉拖累那指 迪士尼拉升道指

記者張大仁／綜合報導

科技股的大幅下跌拖累了史坦普500指數，因為債券殖利率持續上漲削弱了成長型股票的誘因。同時，投資人湧入經濟敏感個股，看好它們會捲土重來。

史指在波動的交易中下跌30.21點或0.77%至3876.50點，主因科技和非必需性消費類股拖累，為連續第5個交易日下跌。那斯達克綜合指數下跌341.41點或2.46%至1萬3533.05點，特斯拉下跌8.55%，大型科技股普遍承壓，蘋果、亞馬遜和微軟均下跌至少2%。

道瓊工業平均指數在盤中下跌逾200點後收漲31.37點或0.09%至3萬1521.69點，受惠少數經濟敏感個股的回升提振。迪士尼上漲4.41%，而工業巨頭開拓重工(Caterpillar)和化學公司道氏(Dow Inc.)均上漲至少3.4%，美國運通和雪佛龍分別上漲3.22%和2.67%。

投資人擔心近周美國國債殖利率快速上升，可能衝擊依賴輕鬆借貸的高成長公司，同時削弱股票的相對吸引力。

10年期美國國債殖利率升至1.35%左右。本月已上漲27個基點。30年期國債殖利率觸及一年高點2.2%。

市場聚焦聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)23日出席參議院銀行委員會發表有關經濟的半年度證詞。他對利率和通膨的評論可能會決定本周股市方向。

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