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加州通過600元紓困 570萬人收到退稅45到60天可領

拜登1.9兆紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

財經簡訊

記者張大仁／整理

馬斯克：Starlink網速將倍增

SpaceX CEO馬斯克(Elon Musk)表示，在建立全球消費性網路服務後，該公司Starlink衛星聯網服務「今年稍後」會將用戶網速「提高一倍」，網速將倍增至每秒300Mb，網路延遲將降至20毫秒。網路延遲和下載速度是網路提供商的關鍵指標。他也指出，年底前Starlink將觸及全球「大部分」客戶，並預計明年可覆蓋全球。

聯航停飛配備普惠引擎777

聯合航空宣布，在一架波音777客機發生引擎故障後，將暫時取消24架同型客機服役。FAA下令對配備普惠公司(Pratt and Whitney)PW4077引擎的波音777噴射客機進行檢查。日本航空管理部門已下令航空公司停飛使用這款引擎的客機，直至另行通知。聯航是唯一使用該型引擎的美國航空機隊。

科爾拒董事會變天 股價大漲

科爾(Kohl’s)拒絕一個投資集團謀取其董事會控制權的企圖，指這將破壞其重整業務的動力；股價聞訊大漲6.2%。由Macellum Advisors、Ancora Holdings、Legion Partners Asset Management和4010 Capital組成的投資集團提名9人加入董事會，以求扭轉業績並推升股價。該集團持股比率為9.5%。

調查：有意搬家者今年大增

市場研究機構NPD Group說，由於新冠病毒大流行帶來彈性的在家工作方式，今年有更多人願意搬家。截至去年12月有將近20%的人全職在家工作，而有28%的人考慮在新冠疫情期間搬家。此外，與上年相比，今年有意搬家的消費者增加了20%。

谷歌政治廣告 重新開放

谷歌宣布，自1月6日國會大廈發生暴動而暫停政治廣告後，將開放政治廣告在其平台上投放。谷歌發表聲明指出，「從24日起，我們將取消敏感事件政策，再次允許廣告客戶投放政治廣告。」「但將繼續嚴格執行廣告政策，嚴格禁止可能重傷對選舉或民主信任的明顯虛假訊息。」

蘋果手機出貨 上季稱霸

根據市場研究公司Gartner最新統計，到2020年第4季，蘋果智慧手機出貨量超過所有同業。蘋果當季出貨量接近8000萬支，超過包括三星等所有其他智慧手機製造商。這是蘋果自2016年以來首次稱霸智慧手機市場。IDC上月的報告也指出，蘋果當季售出9010萬支手機，為各同業之冠。

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