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Fed何時升息？ 桑默斯示警：最快明年

財經新聞組／綜合報導
桑默斯警告，大規模支出將挹注太多資金引燃通膨，Fed最快可能明年提高利率。 （路透）
桑默斯警告，大規模支出將挹注太多資金引燃通膨，Fed最快可能明年提高利率。 （路透）

美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）警告，最快明年聯準會（Fed）就可能不得不提高利率，升息時間點將遠比市場預期早。Fed官員則表示，目前仍可望維持寬鬆政策。

曾在柯林頓和歐巴馬政府擔任要職的桑默斯19日上彭博電視受訪時表示，一旦經濟過熱、物價上漲，Fed就可能被迫升息以抑制通膨。

桑默斯最近頻頻批評總統拜登的1.9兆美元紓困方案，擔心大規模支出將挹注太多資金、導致經濟過熱，進而引燃通膨。他同時並呼籲支出應聚焦於更長期的投資

拜登政府官員則反駁，紓困法案的目標是援助受疫情衝擊者，在眾多民眾仍因失業受苦之際，不至於導致經濟過熱。

Fed官員大致上也呼應這種看法，強調此時財政支持不足的風險更大，並表示短期內無意收緊貨幣政策。

例如，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯19日接受CNBC訪問時就表示，他不擔心疫情期間祭出「過度」的貨幣和財政寬鬆，並認為目前美國股票和其他資產估值高有基本面支撐，反映投資人預期「經濟復甦和擴張力道將增強，且低利率可望延續到多年以後」。

威廉斯說，美國此時距充分就業和2%通膨目標「還有漫長的路要走」，他不擔心財政支持過度，反倒希望「經濟愈快恢復強健愈好」。

桑默斯則認為，Fed官員的態度「未認清他們將面臨什麼樣的年代」。他指出，Fed很快就會面臨和1970年代相同的挑戰，當時Fed未能遏制惡性通膨。

他說：「Fed若不想失敗，就得開始認清那些挑戰的現實。那意味他們將顯著改變語氣。」

桑默斯說，拜登的提案會把過多資金導入家庭資產負債表，例如發給民眾的現金可能被存起來，而不是投資於擴充經濟產能。他說：「我想不出聯邦資源還有什麼用途，比改善消費者資產負債表的迫切性更低。」

拜登政府計畫在疫情紓困方案通過後，再推動基礎建設與綠能投資法案。

拜登 投資 紓困

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