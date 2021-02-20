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美國千禧世代 房市新主力

編譯王巧文／綜合報導

千禧世代已逐漸擺脫「懶惰蟲」、「啃老族」的標籤，一躍而為美國房市最大買家，而且這個世代熟悉科技、重視環保，因而連豪宅市場的發展勢必也將深受他們影響。

據全美房地產經紀人協會（NAR）的資料，生於1981至1996年的千禧世代，是去年美國房市的最大買家，占房產交易的比率達38%。蘇富比國際房地產公司（Sotheby's）行銷長尼爾森表示：「這個世代也想擁有自己的家，只是入手第一間房子的時間比較晚。」

尼爾森指出，以前人們通常會先買一間小宅，成家後再換成大房，如今美國千禧一代的做法不同，首度買房就在國內甚至海外買下數百萬美元豪宅的情況時有所聞，快速成為豪宅市場的主力。

蘇富比2021年全球豪宅市場報告指出，「嬰兒潮世代」陸續退休，並移居陽光普照的地區，疫情引發的遠距工作模式，讓千禧一代得以搬到生活水準較低的小城市，適合散步、接近大自然、生活機能佳的區域更受他們青睞。

但隨著他們的年齡增長，這個熟悉科技、具環保意識的族群，便可能大幅改變豪宅市場。

根據蘇富比的報告和華府智庫布魯金斯研究院（Brookings）去年5月的調查，全美千禧世代共有7210萬人，是成年人口中最龐大的一個族群，也是歷來教育程度最高、收入較高、且繼承資產最多的一代。

科羅拉多州阿斯彭（Aspen）、德州奧斯汀、加州蒙特斯托（Montecito）等地房市，是這波買房潮的主要受惠者。尼爾森說，千禧世代買房時考量生活方式，使二線城市成為首選。

尼爾森表示，展望未來，房地產開發商可望使更多房屋具備非接觸式、高科技功能，並使新屋更具環保特性，例如節能地熱發電系統、太陽能板，都是最吸引人的設備。

蘇富比去年12月的調查結果顯示，63％受訪者預料各大市場的豪宅價格將在未來三年上漲，70％受訪者表示，去年底豪宅需求升溫。

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