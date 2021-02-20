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2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

「60分鐘」前製作人新書爆：他藏川普、柯林頓性愛影片

財經簡訊

記者張大仁╱整理

比特幣升破5.5萬元 市值逾兆

根據Coindesk資料，比特幣價格19日再度突破新的里程碑，使其市值超過1兆元。根據Coin Metrics的數據，比特幣交易價接近每枚5.4萬元，並在尾盤時升至5.5萬元以上。在過去6個月中，比特幣價格已經上漲約350%。在最近這波飆升之前，比特幣的交易價格從未超過2萬元。

泰森食品等大企業急待疫苗

各家企業都在等待新冠病毒疫苗，像泰森食品(Tyson Foods)這樣的大型雇主不會比較有優勢。這家肉類加工公司本周收到最大一筆疫苗，並且正為其密蘇里州、伊利諾伊州和維吉尼亞州的工廠員工進行接種。但是，這三州的劑量只有1000劑。本月以來單次最多只能收到25-50劑，為65歲以上員工接種。

超音速客機Boom聘波音前CEO

計畫在2030年前將超音速客機投入商業服務的Boom Supersonic，聘用波音公司前CEO康迪(Phil Condit)出任顧問。這是波音公司前CEO持續活躍在航太領域的最新證明，即使他們通常因醜聞下台。79歲的康迪是工程師出身，將協助Boom開發超音速客機原型。

Roku CEO今年來已賣股2.7億元

證券申報文件顯示，Roku CEO伍德(Anthony Wood)今年以來已賣出價值2.7億元的公司股票，光是前7周就比2020年全年賣出的股票還多；但所有交易都是依據之前設定的計畫進行。Roku股價較過去12個月大漲近270%，較年初時上漲約40%，該公司上季每股獲利49分，超出華爾街預期的虧損6分。

英國終裁認定Uber司機是員工

Uber在英國一場極關鍵的訴訟中敗北。英國最高法院法官一致投票駁回Uber對該裁決的上訴，維持原裁決不變，認定Ubet司機是員工而非獨立承包商。該判決可能會對Uber的英國業務以及全球零工經濟產生重大影響。這項訴訟已長達近5年，英國Uber司機自認是有權享有最低工資、休假薪資和請假的勞工。

汪達與幻視太熱門 Disney+宕機

迪士尼的「汪達與幻視」(WandaVision)太受歡迎，甚至在19日造成串流媒體平台宕機。追踪網路服務中斷報告的網站Downdetector表示，Disney+在19日清晨出現短暫的中斷，這大約是在最新一集「汪達與幻視」首映的同一時間。不少Disney+訂戶在社交媒體上抱怨，平台在大約10分鐘內恢復運作。

英國 比特幣 CEO

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