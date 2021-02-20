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3個月暴漲22% 銅可能已超買

記者張大仁╱綜合報導

由於在製造和生產供應鏈中的使用程度，「銅博士」向來是全球經濟復甦最佳指標。銅貨本周初升至2012年4月以來最高水平。

但Miller 首席市場策略師馬利(Matt Maley)指出，在3個月內上漲22%後，可能需要暫時休息一下：「短期內應該會出現反轉。」「它出現如此巨大的反彈，以短期基礎來看已經超買。」

馬利引用衡量資產是否超買或超賣的相對強勢指標(RSI)指出，以周線指標觀察，銅貨的RSI已超過70，這通常代表出現超買狀態。

他說：「因此，我認為修正時機已經成熟，這是正常而健康的。」「另一個令人擔憂的商品是美元，它是非常熱門的空頭目標。一旦短期內美元出現反彈，那可能是承低商品的另一個良機。」

馬里補充說，這不是看空。他在去年夏季就開始看好大宗商品，並相信該領域將出現全面轉變，「我向來長期看多，任何回調都是絕佳的買進機會。但近期內最好不要太過激進。」

雖然銅價上漲可能代表需求增加，但另一位分析師表示，銅貨的供應面也可能面臨壓縮。

Chantico Global CEO兼Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)表示，「要知道，像是銅這種商品的價格都是由供需雙方共同支撐的。銅貨供應其實上是目前問題的一部分。」

她說，向來提供中國需求的秘魯宣布減產，可能推動銅價上漲。許多分析師預計今年中國的後疫情經濟活動將大幅反彈，根據FactSet的數據，預計2021年GDP將成長8.3%。

桑契斯表示，「需求激增伴隨著供應嚴重短缺，這是目前價格大漲的原因之一。毫無疑問，紓困方案和疫苗接種以及最終的經濟重新開放，也正反映在價格走勢中，但其中一個理由就是供應短缺。」

美元 中國 分析師

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