我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

「60分鐘」前製作人新書爆：他藏川普、柯林頓性愛影片

憂利率及通膨 股指回吐升幅

記者張大仁╱綜合報導

股市19日尾盤回吐早盤升幅，股指持平作收。

道瓊工業平均指數微漲0.98點收3萬1494.32點。史指收跌7.26點或0.19%報3906.71點。那指上漲9.11點或0.07%收1萬3874.46點。

雖主要指數早盤上揚，但午盤時一些大型科技股受利率上漲和獲利回吐影響，在尾盤走低。

以全周計算，史指下跌0.71%，那指下跌1.57%。道指表現較佳，微升0.11%。

周期性類股跑贏大盤，材料、工業和金融類股分別上漲1.8%、1.7%和1.7%。公用事業和消費性必需品股跌得最多。

財政部長葉倫(Janet Yellen)18日表示，雖然一些經濟數據顯示反彈已經出現，但仍需採取更多紓困措施。這番話讓對經濟敏感的股票表現強勁。

傾向隨整體經濟起伏的小型股，相對大型科技股也呈現穩健成長。羅素2000指數上漲2%，而臉書、亞馬遜、Netflix和微軟均下跌。蘋果本周下跌4.1%。

並非所有科技股都表現不佳，晶片製造商就展出韌性。生產半導體製造設備的應用材料公司(Applied Materials)在18日盤後發表優於預期的第2季財測，股價19日上漲6.1%。

對利率上漲和通膨潛力的悲觀情緒使華爾街最近交易受到抑制。本周10年期美國國債殖利率升至近1年來最高水平，19日上漲5個基點至1.34%。

指數 利率 紓困

上一則

小米傳要造車 雷軍親自領軍

下一則

供應商爆料 華為智慧手機今年減產6成

延伸閱讀

神話與飛輪？220年前高級鐘表的創世紀

神話與飛輪？220年前高級鐘表的創世紀
NBA／隊友變敵人…對決伊古達拉 柯瑞：盼他忘記戰術

NBA／隊友變敵人…對決伊古達拉 柯瑞：盼他忘記戰術
研究：警察種族性別多元化 有助改善執法

研究：警察種族性別多元化 有助改善執法
湯姆霍蘭德爆瘦演軍人 小勞勃道尼讚演技

湯姆霍蘭德爆瘦演軍人 小勞勃道尼讚演技

熱門新聞

股神巴菲特旗下的波克夏公司去年最後3個月減持蘋果。(路透)

巴菲特減持蘋果 秘密買進三支個股

2021-02-16 18:13
圖：pixabay

屋主可享哪些稅賦優惠？

2021-02-15 11:42
「新興市場教父」墨比爾斯說，全球經濟的強勁復甦，將激勵新興市場今年的表現超越已開發市場。圖／路透

「新興市場教父」看好 持有這些台灣企業股票

2021-02-13 09:14
離岸人民幣匯率15日盤中升值0.31%，報人民幣6.4015元兌1美元的32個月高點。路透

美元指數下挫 離岸人民幣站上32個月高點

2021-02-15 10:04
中國採購美國玉米數量創新高，帶動玉米行情從去年底開始急速上漲。Getty Images

中國大買玉米 牛市能持續多久？

2021-02-14 10:31
前美國財政部長、國家經濟委員會主席桑默斯。美聯社

桑默斯vs.克魯曼 兩大經濟學泰斗辯論刺激方案

2021-02-13 07:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣

劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣
祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死

祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死
A片花15分鐘探討「全球暖化」他笑哭：我看了什麼

A片花15分鐘探討「全球暖化」他笑哭：我看了什麼
為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎

為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎
外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制