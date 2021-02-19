木材價格飆 獨棟屋開工降12%

根據3月「隨機長度木材期貨」數據，18日上午木材價格小幅上漲至每1000板呎1000元，之後又跌回該價位以下。最高1004.90元，是3個月前的2倍，創下歷史新高。這可能是1月新房開工率下降的原因。根據美國 人口普查局統計，獨棟新屋開工量較12月下降12%。

輝達將推以太幣採礦晶片

輝達宣布將發表專門用於第二大加密貨幣以太幣採礦的顯示晶片。這款新晶片系列將稱為CMP(Cryptocurrency Mining Processor)。輝達發言人說，第一批顯卡將在3月發售。以太幣採礦是以電腦解決複雜數學程序以幫助以太幣網絡運作的過程，採礦者可獲得以太幣。以太幣18日創下1914元歷史新高，年初以來上漲超過160%。

首申失業金人數 1個月新高

勞工部表示，截至2月13日當周首度申領失業金總數為86.1萬人，是1個月來最高水平，高於《道瓊》估計的77.3萬。連續申領數減少6.4萬人，降至略低於450萬。接受失業紓困金總人數減少130萬至1834萬，主因1月最後一周申請新冠疫情相關補助者減少；但這項數字在2月初再現上升。

美航攜手捷藍 交互售票

美國航空和捷藍航空(JetBlue Airways)即日起開始交互售票，展開去年宣布的合作關係。根據美國航空的證券申報文件，司法部以及麻州和紐約州 檢察長正在調查這起合作案。根據協議，美國航空和捷藍航空開始聯合銷售從紐約和波士頓起飛的近75條航線座位，這種做法被稱為代碼共享。

美汽車 Lexus最可靠 特斯拉排33

根據J.D. Power的最新研究，美國前3大最可靠汽車品牌是Lexus、保時捷和起亞；最不可靠的是Jaguar、愛快羅密歐和路虎。首次列入汽車可靠度研究評比的特斯拉，在33家汽車製造商中排名第30位，介於克萊斯勒和Jaguar之間。