分析股神操作 專家看好雪佛龍

被譽為「奧馬哈先知」的愛神巴菲特 看上了雪佛龍(Chevron)和Verizon。他執掌的波克夏 控股(Berkshire Hathaway)本周宣布買進這兩家傳統企業大量股權。

但這項舉動是否會讓股市效法，將資金投入這兩支股票 ？

Joule Financial總裁塔特羅(Quint Tatro)表示，「這代表巴菲特目前在配置資金方面面臨挑戰。他手上擁有太多必須部署的大量現金，因此必須找到這些穩定的大型傳統股。這種操作手法不是他平常會做的典型投資。」

他說，雖然Verizon看來很有吸引力，但他更看好石油巨頭雪佛龍，「它是個重要的上下游石油整合個股，擁有最佳資產負債表的最佳個股之一，債務只占資產25％，這在該類股中的確非常亮眼。」「這不是巴菲特傳統上會投資的個股，但我們可能更看好雪佛龍而非Verizon。」

波克夏控股在申報文件中披露，已買進Verizon的86億元股票和雪佛龍的41億元股票。這兩支個股本周股價都跑贏大盤。

持有雪佛龍和Verizon股票的TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)指出，這兩者股息殖利率都很高。Verizon的股息殖利率為4.4%，雪佛龍更接近5.5%。

特別是雪佛龍，受惠於冬季風暴造成需求增加和德州能源告急，推動油價上漲。本月該股上漲逾12%，而原油價格上漲17%。

戈登對如何操作這兩支個股提出建議：「如果想進行期權價差交易，這裡有個小建議。如果想操作，可在6月前買進95-105元的看漲期權價差，因為大盤正在展望夏季駕駛季節和經濟重新開放。」

105元的目標價意味著雪佛龍目前股價還有10%的上漲空間。