領失業金人數增 沃爾瑪拉低道指

因申領失業救濟金人數遜於預期，加上沃爾瑪 的疲弱財測，投資 者深感沮喪，股指走跌。

道瓊工業平均指數 從歷史高點下跌119.68點或0.38%至3萬1493.34點，盤中最低下跌逾300點。史坦普500指數下跌17.36點或0.44%至3913.97點，為連續第3天下跌。那斯達克綜合指數下跌100.14點或0.72%至1萬3865.36點，因投資人繼續撤出科技股。

沃爾瑪股價下跌6.48%，其第4季獲利低於華爾街預期。隨著疫情消退，該大型零售商還預計今年銷售成長將放緩。

蘋果股價再跌0.86%，本周累計已下跌4.2%，因投資人繼續從大型科技股獲利了結。特斯拉下跌1.35%，本周以來跌幅達到3.5%。

同時，最新的申領失業金數預示著勞動市場復甦遇挫。勞工部報導，上周首次申請失業保險金總數為86.1萬人，是1個月來最高水平，高於「道瓊」(Dow Jones)估計的77.3萬。

近日債券殖利率的上漲加上通貨膨脹預期提高，部分投資人擔心短期內股市會回落。引領股市史詩般重登新高的高成長科技股，尤其最容易受到高利率和通膨壓力影響。

但許多人仍然相信，新的紓困方案可能推升股市，即使它已被定價。