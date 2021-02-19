外送成本激增 零售商壓力大

傑富瑞(Jefferies)的最新報告指出，全美外送成本一直在上升，而且隨著新冠疫情 大流行蔓延，預計還將繼續提高，對零售商 帶來嚴重的阻力。

傑富瑞分析師史提奇(Janine Stichter)在報告中說：「因電商趨勢的強力滲透，造成巨大的供需失調，使外送成本激增，也讓外送業者的承運能力受限。」

消費者都期待快速且免費的外送服務，但這對許多零售商來說負擔越來越大，尤其是那些在新冠疫情期間因長期停工而受創的零售商。中型零售商面臨的風險尤其大，因為許多業者沒有能力提供夠強和高效的外送策略來滿足快速送貨的需求。

這種壓力主要來自像是亞馬遜 這樣的大型公司，亞馬遜以其Prime會員2日、1日和當日外送選項而聞名。史提奇說，這讓消費者認為獲得快速而免費的外送服務是理所當然，即使有些人根本不想要或不需要。

前聯邦快遞主管馬丘巴(Dean Maciuba)表示，去年假期期間的網路購物未達預期的高峰。他懷疑是由於承運商投資基礎設施以應對並未出現的需求增加，因此它們正在尋求彌補財務損失。另一方面，零售商也可從低於預期的外送成本受益。

但是，聯邦快遞和UPS等快遞業者為準備訂單湧入而實施的假期附加手續費規定並沒有取消。馬丘巴預測，除了平常會出現的5-6%的例行年度調漲外，這些附加費可能會成為新常態。

聯邦快遞最近宣布，對於每周超過3萬件包裹的大宗客戶，快捷郵件(Express)和國內住宅平面快遞的附加費調漲。15日起每個包裹加收30分。

馬丘巴指出，外送業者應對新冠疫情和假日損失的最佳解決方案，是採用其他外送方式，例如網購店取、路邊取貨以及採用第三方外送業者，如Doordash或Shipt。