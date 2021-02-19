沃爾瑪轉型 拚整合客戶服務

沃爾瑪將強化零售以外業務，採多角化經營。（路透）

沃爾瑪 希望強化其自認的最大資產：觸及率。

每月有1.6億顧客造訪其店面或網站。該公司不僅銷售雜貨、衣服和其他物品，還希望抓住新商機，從大宗商品銷售轉型成主要醫療保健提供商。透過這項戰略，沃爾瑪意識到一個痛苦的現實：零售業可能不足以推動其未來發展。

沃爾瑪18日在虛擬投資 人大會中披露了一項計畫，以在與新冠疫情相關的利多逐漸消退且網路銷售激增同時保持動能。

CEO麥克米倫(Doug McMillon)表示，沃爾瑪將整合客戶所需的各種服務，從發行信用卡或借記卡到外送雜貨到府。還將增加投資以滿足客戶購物習慣的改變，例如自動化，以跟上大量路邊提貨的需求。

他說：「我們精力充沛，現在正以更快的速度和動力前進。」「我們將擴展新功能和業務，並將它們以相互激勵的方式一起運作。」

經由這項計畫，沃爾瑪可望與蘋果和亞馬遜之類擁有自有產品和服務生態系統的大型電商平等競爭，以擴大會員並贏得更多消費。

然而，沃爾瑪也面臨質疑。即使假期旺季和紓困 措施帶動銷售成長，但該公司第4季獲利未達預期。業績表現及其對今年銷售放緩的預測引發拋售。18日收盤下跌6.48%。

要保持競爭力就需要大額投資。沃爾瑪財務長比格斯(Brett Biggs)表示，計畫今年投資約140億元改善其供應鏈並加強自動化。他說，這項投資額高於其平常100億至110億元水平，但可使網路銷售更有效率和提升獲利。

麥克米倫也認為沃爾瑪可以善用其資產，包括全美4700多分店。例如，可以在店面展示的電視和結帳機螢幕上展示廣告，利用其大型停車場用於在部分地區開設的診所，並透過TikTok直播來推廣網購。