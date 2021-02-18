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看好旅遊反彈 專家押Expedia

記者張大仁／綜合報導

在希爾頓(Hilton)上季意外出現虧損後，酒店股17日走勢備受關注。凱悅(Hyatt)則在盤後公布。但是這兩家公司的股價反彈都令人印象深刻，自去年3月低點以來上漲至少150%，這對於被新冠病毒大流行所打擊的公司來說是個驚喜。

這些收益讓New Street Advisors創始人兼CEO薩波魯(Delano Saporu)暫時在場邊觀望。

他說：「反彈力道強勁，這就是為什麼我不進場買進的原因之一。」「希爾頓的股價已經接近疫情前水平，所以我認為這會讓我暫時退場。」

Blue Line Capital總裁巴魯克(Bill Baruch)則傾向買進一家網路預訂旅行社，以善用經濟重新開放熱潮以及旅遊需求增加。

巴魯克指出：「Expedia已經突破趨勢線阻力點，並保持在11月9日後的缺口上方。它非常有成長性。」

他補充說，Expedia的VRBO平台是Airbnb的度假租房競爭對手，有助其推動成長，「Expedia業務十分多元化，VRBO可以與Airbnb競爭，其遠景十分看好。」「我還沒買進Expedia，因它還不會太快漲，我正在重新評估它的股價。如果它升破130元，就出現突破走勢，下一站可能是160元。」

Expedia 17日上漲4.19%，至每股154.04元。

在成長前景上，薩波魯會選擇Airbnb而非Expedia，但他最看好的旅遊類股是航空公司，「我們一直在重新評估和研究達美航空。人們越來越安於搭機旅遊，這就是我們看好的原因。過去幾周TSA的通關人數逐步增加，這對達美航空來說真的很不錯。」

根據美國運輸安全管理局(TSA)的數據，今年以來通過機場檢查站的旅客平均每天達77萬6700人次，雖仍遠低於2020年初的平均每天200萬人次，但高於去年夏天時的低迷水平。

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