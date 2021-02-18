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股神加持Verizon 助道指再創新高

記者張大仁／綜合報導

受Verizon和雪佛龍(Chevron)股價上漲推動，道瓊工業平均指數在震盪中收漲，再創紀錄收盤價。

道指收復盤中180點的跌幅，收盤上漲90.27點或0.29%至3萬1613.02點。史坦普500指數下跌1.26點或0.03%至3931.33點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌82點或0.58%至1萬3965.49點，蘋果下跌1.76%。

在巴菲特(Warren Buffett)的波克夏控股(Berkshire Hathaway)透露去年第4季買進電信巨頭Verizon價值80億元股份，成為該集團第6大持股後，Verizon領漲道指，上漲5.19%。

雪佛龍上漲3%，因為波克夏上季也持有該能源公司大量股權。

在聯準會(Fed)公布會議紀錄，表示寬鬆貨幣政策將會維持更長時間，因為經濟遠未達到疫情前水平後，史指收復部分跌幅。

投資人還面對經濟數據的改善和通貨膨脹預期上升。1月零售額飆升5.3%。消費者支出激增可能進一步加劇通貨膨脹預期，債券殖利率最近已明顯上升。

勞工部表示，1月生產者物價指數上升1.3%，是該指數2009年12月以來最大漲幅。

10年期美國國債殖利率盤中觸及一年高點1.33%，之後持平。30年期國債殖利率從去年2月來最高水平小幅回落，但仍維持在2%以上。

指數 利率 波克夏

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