若疫情受控 加盟業可望反彈

加盟業的復甦有賴疫情是否受控。（路透）

根據即將發布的報告，在業務經過一年關閉、中斷和前所未見的挑戰後，如果新冠疫情 受到控制，加盟業可望在今年年底前反彈到疫情前水平。

國際加盟協會(International Franchise Association)在年度經濟前景報告中估計將至少新增2萬6000家據點或3.5%，讓78萬多家企業受益。這些增幅有助於抵銷去年的衰退。

該組織說，加盟業就業 人數也將至少增加10%，達到近830萬人。它補充說，在預期的近80萬個新增工作中，大多將來自零售、食品和服務業。

由研究諮詢公司FRANdata提供的IFA預測顯示，該產業的國內生產總值(GDP)將增加7%至4774億元，產出將增加16.4%至7800億元，也將彌補去年的虧損。2020年由於飯店、全方位服務餐廳和個人服務業的虧損，加盟業大減約2萬家，就業人數下降11.2%至750萬人。

今年大部分職位成長將來自商業和住宅服務業以及去年強勢成長的速食店。復甦的強度取決於幾個因素，包括疫情受控、疫苗推出和被壓抑的消費者需求。

FRANdata CEO強生(Darrell Johnson)表示：「更重要的是要認清：即使所有人重回工作，也不會很快出現爆炸性成長。」「世界已經改變，消費者行為在某些領域出現顯著變化，這將帶來另類成長。」

他舉快速服務餐廳的外送到府和路邊取貨的大幅成長為例指出，這些服務出現「被動榮景」是因​​為這是消費者購買產品的唯一途徑。

該產業的復甦還將取決於政府支持小企業和整個經濟的作法。

拜登 總統(Joe Biden)的1.9兆元經濟復甦計畫包括對小企業提供補助和融資，以及對個人直接發放支票。國會民主黨員也正在提出250億元專門用於餐館的援助。