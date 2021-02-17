德州冰風暴 恐推升全美汽油價格 估每加侖漲10分

冰風暴讓煉油廠停擺，汽油價格將走升。（路透）

市場預計，目前籠罩德州 的冬季風暴將在未來幾天內讓全美汽油價 格上漲約每加侖10分。

美國 汽車協會(AAA)表示，上周無鉛汽油價格每加侖上漲5分，全美均價升至每加侖2.51元，比一年前高出約7分。

南部的停電和寒冷天氣對德州的油氣生產造成嚴重影響。煉油廠一直在削減產量，並由於電力不足和改供民生用電而關閉。

根據最新報導，德州有超過400萬人無電可用。

Lipow Oil Associates總裁李波(Andy Lipow)說：「現在的問題是發電。」「沒有天然氣就不能發電，讓煉油廠很難將原油轉化為汽油。」

他說，由於天然氣不足和電力短缺，許多煉油廠被迫關閉，包括位在德州Port Arthur的美國最大煉油廠Motiva，「但這只是暫時的，只要天氣變暖就會結束。」RBOB乙醇汽油期貨價格上漲3.5%至每加侖1.75元。

油價資訊服務(Oil Price Information Service)全球能源分析主管克洛扎(Tom Kloza)預計，德州和其他州約有400萬桶的煉油能力處於離線狀態。美國總煉油產能約為1800萬桶，在冰風暴來臨前的產能約為80%。「相信這只是系統面臨的一個小問題，沒什麼大不了的。」

他預計在夏季開車季節開始前，今年油價最高將約為每加侖2.80元。

克洛扎說，需求比去年下降約15%，但是到今年3月下旬將大大增加。在去年新冠病毒大流行封城期間，汽油需求從3月27日當周開始急劇下降。

他指出，汽油供應充足，因此停產不會產生長期影響，「汽油價格可能會在2.60元左右徘徊。」「過去4年價格一直在3.5元以上，因此這不會對系統造成重大衝擊。」

如果原油價格開始走高，汽油價格的漲幅可能更大。克洛扎說：「原油價格每上漲1元，汽油成本就會上漲2.3分。」「但不會一下子就跳升至3元，比較可能是2.65至2.7元。」