德州冰風暴 恐推升全美汽油價格 估每加侖漲10分
市場預計，目前籠罩德州的冬季風暴將在未來幾天內讓全美汽油價格上漲約每加侖10分。
美國汽車協會(AAA)表示，上周無鉛汽油價格每加侖上漲5分，全美均價升至每加侖2.51元，比一年前高出約7分。
南部的停電和寒冷天氣對德州的油氣生產造成嚴重影響。煉油廠一直在削減產量，並由於電力不足和改供民生用電而關閉。
根據最新報導，德州有超過400萬人無電可用。
Lipow Oil Associates總裁李波(Andy Lipow)說：「現在的問題是發電。」「沒有天然氣就不能發電，讓煉油廠很難將原油轉化為汽油。」
他說，由於天然氣不足和電力短缺，許多煉油廠被迫關閉，包括位在德州Port Arthur的美國最大煉油廠Motiva，「但這只是暫時的，只要天氣變暖就會結束。」RBOB乙醇汽油期貨價格上漲3.5%至每加侖1.75元。
油價資訊服務(Oil Price Information Service)全球能源分析主管克洛扎(Tom Kloza)預計，德州和其他州約有400萬桶的煉油能力處於離線狀態。美國總煉油產能約為1800萬桶，在冰風暴來臨前的產能約為80%。「相信這只是系統面臨的一個小問題，沒什麼大不了的。」
他預計在夏季開車季節開始前，今年油價最高將約為每加侖2.80元。
克洛扎說，需求比去年下降約15%，但是到今年3月下旬將大大增加。在去年新冠病毒大流行封城期間，汽油需求從3月27日當周開始急劇下降。
他指出，汽油供應充足，因此停產不會產生長期影響，「汽油價格可能會在2.60元左右徘徊。」「過去4年價格一直在3.5元以上，因此這不會對系統造成重大衝擊。」
如果原油價格開始走高，汽油價格的漲幅可能更大。克洛扎說：「原油價格每上漲1元，汽油成本就會上漲2.3分。」「但不會一下子就跳升至3元，比較可能是2.65至2.7元。」
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