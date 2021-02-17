Lucid Motors將透過SPAC上市

知情人士表示，在資深交易商克萊恩(Michael Klein)所屬空白支票收購公司（SPAC）Churchill Capital IV發起融資支持交易，豪華電動車製造商Lucid Motors將以約120億元估值上市。Churchill Capital IV已開始與投資人談判，出售與Lucid達成的私募股權投資(PIPE)交易中的股票來籌集至少10億元，最高上看15億元。

亞馬遜 悄悄收購電商平台Selz

亞馬遜私下收購Selz，利用該公司的工具來幫助企業開設自有網路商店。亞馬遜於1月15日悄悄收購該電商平台，但並未公開此收購案。Selz是在公司博客中宣布這筆交易。亞馬遜發言人證實了這一收購，但拒絕透露交易條款。

紓困措施助力 消費支出將增加

在政府紓困措施幫助下，預計消費者1月支出將會增加，隨著更多經濟重新開放，這種趨勢可能會繼續延續下去。《道瓊》(Dow Jones)數據顯示，經濟學者預計零售額在12月意外下降0.7%後在1月成長1.2%。1月零售銷售報告將於美東時間17日上午8:30發布，並且預計不含汽車的銷售將成長1%。

CVS上季業績超越華爾街預期

CVS Health第4季業績超出華爾街預期，受惠於處方藥銷量提高以及該連鎖藥店吸引新顧客使用新冠病毒測試和疫苗。該公司第4財季淨利為9.75億元，合每股75分，低於去年同期的17.4億元和每股1.33元。不計特殊項目，每股獲利1.30元，超過Refinitiv分析師預期的1.24元。營收 從上年同期668.9億元增至695.5億元，高於預期的687.5億元。

軟體商Palantir虧損 但營收超標

軟體科技業者Palantir第4季虧損，但營收超過分析師預期。該公司2020年每位客戶平均收入達到790萬元，較2019年增加41%。前20大客戶2020年平均產值為3320萬元，年增34%。第4季完成21筆總值至少500萬元的交易，其中12筆至少1000萬元。新合約客戶包括美國陸軍、FDA和PG&E。

蘋果 在北達科他州法案投票中獲勝

北達科他州參議院16日以36票對11票否決通過一項法案，該法案原本要求App商店允許軟體開發商使用自有支付處理軟體，避免蘋果和谷歌抽成。這個投票結果是蘋果公司的勝利，蘋果公司表示App Store是其產品的核心，其嚴格的規則控制讓iPhone用戶免受惡意軟體和騙局的侵害。