從落後到領先 Alphabet料再漲

在FAANG股票 中，一支在2020年表現最差的個股目前反而處於領漲地位。

谷歌 母公司Alphabet今年來已經上漲20%。該股在2020年的漲幅約為30%，雖然數字看很來不錯，但低於其他FAANG股票如臉書、蘋果、亞馬遜和Netflix。

花旗根據該公司的自由現金流估計，將Alphabet目標價提高至每股2415美元，代表還有15%的上漲空間。

長期看好Alphabet的多頭論者Simpler Trading期權總監謝伊(Danielle Shay)說，該公司擁有一項秘密武器：網路影音中心YouTube 。

她說，「YouTube的角色絕對非常龐大。在眼前這種新冠病情大流行之下，人們蜂擁至網路進行各項生活儀式，這是一種未來會繼續下去的趨勢。我不認為將來會回到疫情前的狀態。」

Alphabet在發布財報時宣稱YouTube的廣告在第4季同比增加46%，創造出近70億元的營收。

謝伊表示：「谷歌一直是這塊領域的領導者，它的確沒有面臨任何競爭；沒錯，各家企業可以嘗試創造自有影音通路，但我確信谷歌將會繼續保持領先地位。」

Piper Sandler首席市場技術員強生(Craig Johnson)認為，Alphabet股價票還會有更多上漲空間：「它的股價從現在開始可能會再向上走，當實際觀察所有FAANG個股時，它會是最具成長性的個股之一。」

他指出，「看看它的長期走勢圖，基本趨勢就是走高。它居於50日均線和200日均線之上，相對強弱指標(RSI)已經爆表，因此如果想在大型股中尋找回報，Alphabet當之無愧，而我們將繼續買進。」