我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾演染疫者 「小辣椒」葛妮絲派楚自爆新冠確診

屋崙華埠搶案 華人酒莊東主見義勇為開4槍嚇阻

從落後到領先 Alphabet料再漲

記者張大仁╱綜合報導

在FAANG股票中，一支在2020年表現最差的個股目前反而處於領漲地位。

谷歌母公司Alphabet今年來已經上漲20%。該股在2020年的漲幅約為30%，雖然數字看很來不錯，但低於其他FAANG股票如臉書、蘋果、亞馬遜和Netflix。

花旗根據該公司的自由現金流估計，將Alphabet目標價提高至每股2415美元，代表還有15%的上漲空間。

長期看好Alphabet的多頭論者Simpler Trading期權總監謝伊(Danielle Shay)說，該公司擁有一項秘密武器：網路影音中心YouTube

她說，「YouTube的角色絕對非常龐大。在眼前這種新冠病情大流行之下，人們蜂擁至網路進行各項生活儀式，這是一種未來會繼續下去的趨勢。我不認為將來會回到疫情前的狀態。」

Alphabet在發布財報時宣稱YouTube的廣告在第4季同比增加46%，創造出近70億元的營收。

謝伊表示：「谷歌一直是這塊領域的領導者，它的確沒有面臨任何競爭；沒錯，各家企業可以嘗試創造自有影音通路，但我確信谷歌將會繼續保持領先地位。」

Piper Sandler首席市場技術員強生(Craig Johnson)認為，Alphabet股價票還會有更多上漲空間：「它的股價從現在開始可能會再向上走，當實際觀察所有FAANG個股時，它會是最具成長性的個股之一。」

他指出，「看看它的長期走勢圖，基本趨勢就是走高。它居於50日均線和200日均線之上，相對強弱指標(RSI)已經爆表，因此如果想在大型股中尋找回報，Alphabet當之無愧，而我們將繼續買進。」

谷歌 YouTube 股票

上一則

春節強片加持 阿里影業勁揚

下一則

A股明開盤 上漲機率高

延伸閱讀

同意付費給媒體？澳政府：快和谷歌、臉書達協議

同意付費給媒體？澳政府：快和谷歌、臉書達協議
Google與澳洲主流傳媒 達成內容付費協議

Google與澳洲主流傳媒 達成內容付費協議
谷歌提大型開發案 選定山景城總部旁 建7千戶住宅區

谷歌提大型開發案 選定山景城總部旁 建7千戶住宅區
谷歌提大型開發案 選定山景城總部旁 建7千戶住宅區

谷歌提大型開發案 選定山景城總部旁 建7千戶住宅區

熱門新聞

股神巴菲特旗下的波克夏公司去年最後3個月減持蘋果。(路透)

巴菲特減持蘋果 秘密買進三支個股

2021-02-16 18:13
車用晶片缺貨凸顯全球半導體供不應求，製造過度依賴亞洲的長期問題，已在美國產官學界掀起反思。（路透）

車用晶片荒無解 台積電無能為力 「委外代工」成話題

2021-02-09 19:32
「新興市場教父」墨比爾斯說，全球經濟的強勁復甦，將激勵新興市場今年的表現超越已開發市場。圖／路透

「新興市場教父」看好 持有這些台灣企業股票

2021-02-13 09:14
圖：pixabay

屋主可享哪些稅賦優惠？

2021-02-15 11:42
離岸人民幣匯率15日盤中升值0.31%，報人民幣6.4015元兌1美元的32個月高點。路透

美元指數下挫 離岸人民幣站上32個月高點

2021-02-15 10:04
中國採購美國玉米數量創新高，帶動玉米行情從去年底開始急速上漲。Getty Images

中國大買玉米 牛市能持續多久？

2021-02-14 10:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感

台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感
美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因

美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因
馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘
周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨

周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨
川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍

川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍