憂殖利率翻升 史指波動小跌

由於債券殖利率 上升讓人擔憂，股市在波動後小跌，在紀錄高點附近徘徊。

道瓊工業平均指數 上漲64.35點或0.2%收3萬1522.75點，創下新高。史坦普500指數小跌2.24點或0.06%收3932.59點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌47.97點或0.34%收1萬4047.5點。

10年期美國國債 殖利率跳升9個基點至1.30%，是2020年2月以來最高水平。30年期國債殖利率也創下一年來最高水平。許多華爾街人士認為，利率飆升可能會讓大漲的股市失去吸引力，同時對受益於低利率環境的高科技等產業構成威脅。

指標10年期美國國債殖利通常率被用作房貸、學貸和信用卡年利率的參考依據，在2020年的大部分時間徘徊在0.6%左右。許多人擔心利率回升會阻礙經濟由疫情造成的衰退中復甦，因為企業和消費者可能會發現借貸成本越來越高。

能源類股表現最佳，上漲2.3%，原因是南方的嚴寒引發油價上漲，並使西德州中質原油期貨一年來首次突破每桶60元。

普遍被視為華爾街最佳恐慌指標的Cboe波動率指數(VIX)12日跌破關鍵門檻20，收於19.97，是2020年2月疫情引發拋售以來首次跌破，讓基金大量進場買進，使主要股指早盤創下新高。但隨著VIX尾盤走高，股指走低。VIX收漲1.48點報21.45點。