布拉德：比特幣不會威脅美元地位

聖路易斯聯準會(Fed)行長布拉德(James Bullard)表示，他相信即使市場對比特幣 的興趣逐步上升，也不會對美元 的全球儲備貨幣 地位構成嚴重威脅。

他指出，「就Fed政策而言，它只是個美元商品經濟，最多只不過是全球性的；無論黃金價格是漲是跌，或者比特幣價格上升或下降，都不會實質構成影響。」

比特幣受到加密貨幣多頭的支持，被視為一種可以用來對沖通膨或如美元等法定貨幣貶值的保值商品。有些人稱其為「數位黃金」。此外，比特幣和其他加密貨幣也自我定位為像實際貨幣一樣具有購買商品和服務的功能。

不過布拉德對以非政府發行的加密貨幣進行廣泛交易表示擔憂，「美元已經可以通過電子方式進行交易，因此我不確定這真的會成為問題，因為它是私人發行的貨幣。」

布拉德說，在美國內戰前，各家銀行發行自有票據很普遍，「它們彼此之間以不同的折扣價進行交易，人們根本不歡迎這種形式。」

他說，「我認為比特幣也會發生同樣的事情，」「沒有人會想在星巴克使用非統一貨幣；可能會用以太幣(Ethereum)付款、瑞波幣(Ripple)或者是比特幣，也可能會用美元支付。但那不是我們習慣的作法。自內戰之後美國就有統一的貨幣。」

在思考加密貨幣是否會對美元構成威脅時，布拉德強調這不是新競爭，美元幾個世紀來一直受到挑戰，「這是一場貨幣競爭，投資人只想要一個安全的避風港，希望穩定保值，然後以該貨幣進行投資。」

例如，他認為歐元和日元都是強勢貨幣，不過「它們都不會取代美元」。「要讓像黃金這樣的私有貨幣扮演這樣的角色非常困難，所以我認為未來不會有任何變化。」