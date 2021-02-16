熱錢湧入投機資產 專家憂心

隨著創紀錄數量的資金流入市場，管理近1360億元資產的Wilmington Trust投資 管理主管舒梅根 (Meghan Shue)認為近期趨勢令人擔憂。

她擔心的問題是散戶投資人正在湧入高風險且幾乎沒有收益的股票和加密貨幣。

她指出，「這是在錯誤的地方追逐投資回報，而且也有點是在追趕已經發生的事情。」「我們必須要注意的就是不要將過去3個月發生的事推斷未來的可能走勢。」

美國 商銀在最新周報中指出，投資資金淨流入創下歷史新高。最新數據顯示，全球股市資金淨流入580億元。

舒梅根表示：「從美國商銀的數據中可見，創紀錄的資金流入美國大型科技股。」「但是，人們卻對我們評估未來會有更大回報潛力的領域興趣缺缺。」

她的擔憂也適用於與今年Reddit引爆散戶交易狂熱有關的投機資產，這些投機性資產吸引低價股以及比特幣。截至12日收盤，比特幣自1月1日以來上漲約65%，過去52周上漲360%。

舒梅根表示：「資金已經不再旁觀，而且比過去幾年更具投機性。」

與其蜂擁搶進已經大幅走高的資產，她敦促投資人將經濟敏感類股、小盤股和新興市場作為目標，並將投資期限設定在9到12個月。

她補充說：「想長期趕上目標，這樣比較有操作空間。」

至於新興市場，該集團在全球經濟擴張初期通常表現出色。舒梅根說：「對周性性和價值型類股的曝險度一定要比去年更大更多。」

她認為，在股市牛市中，新冠病毒疫苗的接種將在未來幾個月內加速，並能以比預期更快的速度修復經濟。

但由於股市高漲，她不排除在此過程中出現修正。如果真的出現這種情況，舒梅根建議逢跌買進而且專注小型股，「美股最大的交易對象是小型股。」「如果看看一開始的擴張期，通常在短短幾個月內美國小型股的表現會大幅超越大盤指數。」