下個軋空目標 專家點名速食股

Jack in the Box這支股票 很快就會名如其實：就像一個整人玩具音樂盒一樣。

Simpler Trading期權總監謝伊(Danielle Shay)表示，這家西海岸速食連鎖店股票的空單餘額不斷上升，正在形成軋空力道，「我看好目前的Jack in the Box，但只用在空頭期權交易。」

即使其股價 離歷史高點不遠，謝伊通常不會買進，但由於交易異常，她對此進行例外操作。根據FactSet的數據，該股目前空單餘額達9.2%。

謝伊說：「這樣的空單餘額上升讓它非常有可能被軋空，而且其獲利正在上升。」「因此，我會打算在財報發布前買進短期看多期權，以善用股價走勢和隱含波動率的上升。」

對於尋求在速食業進行長天期交易的投資人，謝伊推薦麥當勞 ，「仔細分析麥當勞的周線圖，它已經盤整好一段時間，即將向上突破。目標價定在240元。」麥當勞股價12日收盤下跌0.17%至213.90元。

謝伊說：「要讓餐廳靠內用賺錢還要好一段時間。」「人們將繼續關注疫情，目前無法完全開放營業。我個人寧願關注速食連鎖店，因為它們的營運模型已完全聚焦於得來速。」

Piper Sandler分析師強生(Craig Johnson)表示，與提供全方位服務的餐廳相比，提供有限服務的業者可能是更好的選擇，「像是一些同店銷售額業績真正顯示出正向發展的個股。」他點名Chipotle Mexican Grill。

他指出，「它是個長期贏家。即使已經持股，還是應該繼續買進。」他指出，該股處於上升通道的50和200日移動均線上方，並且相對史坦普500指數表現更為強勁。

他說：「這隻股票看來還有更多的上漲空間。」Chipotle 12日收跌1%。

強生的第二個精選股是Chili’s母公司Brinker International，「回顧幾年來的周線圖，它終於扭轉2014年來的下降趨勢，現在正在創下新的高點。」