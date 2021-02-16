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冰雪推升油價 WTI漲破60元

記者張大仁／綜合報導

美國各地的冰凍天氣引發能源價格再次上漲，讓西德州中質原油(WTI)價格自新冠疫情爆發以來首次突破每桶60元。

WTI原油期貨美東時間15日上漲65分或1.09%至每桶60.12元。WTI原油期貨今年以來上漲24%。盤中一度觸及每桶60.77元，為2020年1月來最高水平。

國際指標布蘭特原油上漲1.3%至63.26元，盤中也觸及13個月高點。

能源市場的最新漲勢源自美國部分地區寒冷天氣，推動對電力和燃料的需求，同時威脅德州的產能。

石油分析師利普沃(Andy Lipow)指出：「冬季風暴和極寒天氣正在向南延伸至休士頓，可能會對石油業產生嚴重影響。」

他補充說：「寒冷的天氣意味著許多油井可能會關閉。水通常與油一起開採，它會凍結設備。」「冷空氣也將影響加拿大、北達科他州、奧克拉荷馬州、德州和其他地方的石油生產。」

國家氣象局(National Weather Service)數據顯示，目前有超過1.5億美國人將受冬季天氣影響。截至15日凌晨，預計一場「冬季大風暴」將出現，從南部平原和俄亥俄河谷到東北地區將降下大雪和冰雨。

利普沃補充說，即使冬季風暴可能不像墨西哥灣沿岸的5級颶風那樣嚴重，但煉油廠很可能會減慢作業速度並為停機預做準備。

他還指出，這場風暴也是上周汽油價格穩定上漲的原因之一。

根據美國能源信息署(EIA)的最新每周報告，普通汽油平均價格從每加侖2.41元升至2.46元。分析師預計，16日發布EIA的最新報告將顯示零售汽油價格將進一步上漲。

近期的原油價格上漲也是石油市場反彈的延續，因為新冠病毒大流行完全摧毀了2020年對石油產品的需求，並使原油價格從去年4月開始下跌。

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