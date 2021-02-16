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疫情將滿周年 股市重現強勢

記者張大仁／綜合報導
新冠疫情就發生在去年情人節前後。（路透）
新冠疫情就發生在去年情人節前後。（路透）

即使過去一年發生一些史無前例的事件和無法預料的後果，但如今的股市狀況與2020年2月中旬新冠疫情爆發前相當接近：正在達到峰值。

截至2020年2月19日的前6個月，史坦普500指數上漲15.8%，創下一系列新高。如今，史指在過去6個月已經上漲15.9%，並且也不斷重寫歷史新高紀錄。

許多相關話題也很類似：擔心少數大型成長股主導走勢；當時前5大個股占史指成交量20%，而如今是22%。投資人情緒也變得過度高漲。

史指現在的估值達到20年來最高水平，遠期本益比當時高過19，現在則是超過22；但對於習慣比較股票收益率與國債殖利率的人來說，差距非常接近：當時為3.7個百分點，而現在是3.3個百分點。

高收益債券利差在過去一年走勢近乎完美，目前正處最低點，這恰好意味著寬鬆信貸市場正在造福經濟和股市。

隨著一年過去，各種反應十分明顯。但是，還是有些重要的差異，讓目前股市更加活躍、有利也存在危險。

但要注意，觀察現有股市格局並不能預測去年2月下旬出現的股市崩潰和經濟災難可能再度重演。新冠病毒的傳播是個真正的外部衝擊，全球經濟第一次被迫全面停止，5周內跌掉35%更是前所未見。

這也造成現在和一年前出現更為關鍵的差異。崩潰使經濟周期和政策立場重新歸零。從2019年到2020年，華爾街正處周期尾聲，經濟接近就業高峰，美債殖利率曲線持平，企業獲利率接近峰值，獲利預計持平。

聯準會(Fed)在2020年2月宣布無限期凍結利率，維持利率在1.5-1.75%間，但部分官員計畫2021年升息。之後降息至接近零。

短暫的衰退和獲利暴跌促使政府推出約5兆元的赤字財政紓困案，並讓Fed長期維持高度寬鬆，須待充分就業和通膨持續上升，然後再考慮任何緊縮措施。

因此，股市現在估值更高，投資人的期望可能會變得不切實際。

美國經濟未來多年將繼續在Fed支持下以低利率自我再融資，收益將重回之前峰值，政府急於刺激經濟發展，決策者只會短暫地執行面對經濟衰退時必要的程序。

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