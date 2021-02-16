CEO換人 Parler復活

備受右翼用戶喜好的Parler在國會大廈暴動後幾乎消失。但於15日重新啟動了其社交媒體平台，並表示其新平台將採「永續、獨立的科技」。Parler同時任命梅克勒(Mark Meckler)為臨時CEO，接替本月被董事會解雇的馬澤(John Matze)。聲明中指出，它將在本周恢復現有用戶使用，下周再向新用戶開放。

普亭 不排除與馬斯克對談

媒體報導，俄羅斯不排除讓普亭總統與特斯拉億萬富翁馬斯克(Elon Musk)在社交媒體App Clubhouse上交談。塔斯社報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)告訴記者，這項提議「很有趣」，但還需要更多細節。他說，普亭並不直接使用社群媒體。馬斯克13日在推特上邀請普亭在Clubhouse上對談。

大企業加持 比特幣 漲至近5萬

比特幣價格在14日達到近5萬元的新高價，財富500強的幾家大公司都表達對這個數位貨幣的支持。根據產業網站CoinDesk的數據，按市值計算，全球最大加密貨幣比特幣14日下午飆升逾5%至歷史新高價4萬9716元，市場認為這是受特斯拉、萬事達卡和紐約梅隆等大型企業擁抱比特幣的新聞所推動。15日走勢逆轉，在24小時內下跌2.4%至4萬7925元。

雪佛蘭電動休旅車 亮相

通用汽車(GM)宣布推出一款全新電動雪佛蘭Bolt電動休旅車(EUV)以及新改款的平價雪佛蘭Bolt電動車。GM表示，全新雪佛蘭Bolt EUV是截取2017年上市的雪佛蘭Bolt精華，但尺寸更高、更長，類似SUV。這也是雪佛蘭首款配備GM免手持Super Cruise半自動高速公路駕駛系統的車款，該系統利用面部識別科技來辨別駕駛人是否專心開車，可在系統運作時無需觸摸方向盤。

美國 商銀 看好盧布、人民幣

美國商銀EEMEA跨資產策略師霍納(David Hauner)在最新發布的報告中強調，即使市場定價美國通膨處於10年來最高水平，但新興市場並未同步，可能即將出現通膨的第一個跡象是最近運費飆升。建議買進受鷹派中央銀行或強勁國際收支支撐的貨幣，即巴西雷亞爾、中國人民幣、捷克克朗和南韓韓元，以及石油出口商，尤其是俄羅斯盧布和俄羅斯股票。