餐飲業慘! 疫情重創超乎想像 恐已倒數十萬家

全國餐館協會（National Restaurant Association）估計，全美餐館目前就業人數比疫情 前減少近250萬，2020年銷售額減少2400億元，數十萬家餐飲業似乎已永久關閉。

疾病預防控制中心（CDC）也發現，染疫者過去兩星期餐館用餐機率是一般人的兩倍，聲稱餐館風險最高，約為健身房和咖啡店的四倍。儘管如此，許多餐館和酒吧還是想盡辦法讓顧客入內用餐。

餐館和酒吧硬著頭皮開門營業，但老闆好心照顧的員工卻面臨最大風險。

媒體CNBC Make It與全美各地餐飲業服務生、廚師和老闆訪談，發現許多人陷困境、用各種方式生活。

受訪者不約而同說，2020年3月起業務急劇下降。

德州奧斯汀Otherside Deli 老闆麥克形容，這家店過去大受歡迎，午餐時顧客多到排到門外，如今人們經過看都不看一眼，估計每周銷售額從1000元降到750元，約20%。麥克和夥伴仍掙扎著繼續營業，即使麥克的妻子染疫也不關門，財務上來看，不能保有這家企業卻又不營業。

華盛頓特區同性戀酒吧ALOHO總經理麥克丹尼爾表示，疫情大大影響生意，員工人數已從49人減至12人，之前廣大空間擠滿顧客，如今人流如細水，而且時時提醒顧客戴口罩，不再讓人覺得有趣，小費大減。

員工困苦 付不出房租

服務業有些人即使還工作，薪資收入減少而且面臨染疫風險。

在紐約市 布魯克林工作的調酒師高夫說，餐廳裡有許多防疫規定，但無法確保百分百安全，工作風險很大；去年3月疫情爆發以來，高夫換第三家酒吧工作，前兩家已關閉。

高夫疫情前收入是每周至少1000至1400元，除了調酒還從事自由電影製作，如今這份工作每小時收入7元、外加小費，每天賺40元、每週工作四天160元；她必須大幅調整生活方式，錢只夠買食物，已兩個月欠房租。

急中生智 更靈活應變

同樣住紐約市的廚師兼企業家華盛頓是單身父親，收入也減少，利用募款平台GoFundMe籌資求援。

華盛頓仍在不同餐館工作，但跟許多人一樣，在疫情期間轉業，最近與布碌崙博物館Old Stone House of Brooklyn合作，透過臨時計畫販售正統菜肴，有成就感，但荷包缺錢。疫情前，他有全職工作並在餐館打工，每周工時60、70小時，年薪約4萬2000元，如今收入減少，但還能付帳單、而且有負擔得起的公寓。

雖然辛苦，華盛頓說，現在有機會可以全心全意為自己工作，感覺很棒。

許多餐館也調整經營腳步，同性戀酒吧便是一例。

麥克丹尼爾說，重點是改變、願意更靈活，他們費心佈置外面，把過去擠滿人的酒吧區擺上六張桌子、互隔六呎、加裝通風系統，又推出外賣活動，但最終，風險和回報並未達到平衡；改賣虛擬活動的商品和入場券最成功，藉重虛擬平台並找方法獲利至少還能付薪水給員工，這是最大轉變。

德州餐廰老板麥克也說，很難靠外送食物賺錢，與DoorDash和UberEats合作，但被收取太高費用，達30%，因此採用工資保護計畫貸款 （PPP loan）度難關。

PPP貸款讓麥克得以為餐館重做露台，增加室外用餐空間。

但這類貸款多數資金流向大公司，許多小企業只能希望可照常營業、或獲得暫時關閉所需資金。

有些人不惜接受罰金也持續營業，例如加州長灘餐廰Restoration老板坦納，現在有四項輕罪指控，共4300元罰款，她覺得，比起拿罰單持續營業，請員工走人的傷害更大。

雖然政府對服務業支持有限， 獻愛華埠（Send Chinatown Love）等民間組織湧現伸援手；該組織完全由志願者運作，目標是為亞洲獨資企業提供財務及其他支持，尤其是因紐約曼哈頓中國城小企業。

財務受損 也傷害文化

獻愛華埠的產品負責人宋玲（Ling Song，音譯）擔心疫情會讓中國城等社區文化損失，這些商店已經營好幾代，在中國城、甚至紐約更大市區都留下足跡，一旦倒閉，將是紐約大文化街區的損失。

麥克丹尼爾也擔心疫情可能讓同性戀聚會的場所消失，目前全美僅剩15個女同性戀酒吧。

全國餐館協會說，六成受訪者說餐廰不可或缺，餐飲業終將復甦。有人預估至少要等到2025年。