我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耶魯命案死者未婚妻 與嫌犯合影曝光 有過戀情？

莫德納加速疫苗供應！原本每瓶裝10劑 將增至14劑

房屋競標戰正酣 供應量卻創新低

記者張大仁／綜合報導
房市供應奇低，競標大戰正酣。（歐新社）
房市供應奇低，競標大戰正酣。（歐新社）

總統日周末通常代表春季房市的非正式起跑，但是如果想在今年入市，那麼請抓緊錢包。即使房價快速上漲，投標戰已鑼鼓喧天。

長期尋房者無法買房的主要原因是因為賣方不斷提高出價。全國房屋建商協會(NAHB)的一項最新調查顯示，約有40%的潛在買家都承認這一點。但原因與去年同期不同，當時有44%的人表示，無法承受價格是未能購屋的最大原因，只有19%的人認為出價過高。

根據Redfin的一項調查，1月有超過一半的買家(即56%)面臨出價爭奪戰；比12月的52%還要高。現在，有超過半數的房屋在不到2周時間裡就要簽約。

Redfin首席經濟學者費爾威瑟(Daryl Fairweather)說：「由於很少有新的房產標品推出，預計在進入春季購房季節後，競標戰將變得更加普遍，並涉及更多潛在買家。」

她建議買家在入市時立即準備看房，並預先獲得房賃申請批准。

她也指出，「如果房價漲幅超過能負擔的程度，請知道何時退縮。」

Redfin針對24個主要市場進行的調查顯示，全美房市競標戰異常激烈，鹽湖城排名最高，每10宗產品就有9件面臨競標。緊隨其後的是聖地牙哥的78.9%、灣區的77.1%、丹佛的73.9%和西雅圖的73.8%。

問題出在供應面出現創紀錄的不足。受到新冠病毒疫情推動的在家工作風潮帶動，強勁的住房需求突然出現，壓垮了本已低迷的房屋供應。而創紀錄的低房貸利率更是雪上加霜。

賣家也退縮了，不想在在疫情期間承受房屋上市的磨難。realtor.com的資料顯示，1月新上市房屋數量同比下降29%，總庫存下降47%。

在進入1月的連續26周，房價每周都以2位數速度上漲。與2020年1月相比，房屋掛牌中位價格上漲近13%。

realtor.com首席經濟學者黑爾(Danielle Hale)表示：「房貸利率的降低讓高價房屋的每月付款更加輕鬆。」「但是要在供應有限情況下正確地找到一個符合需求的住房，並為房價上漲所需的較大自備款作好準備，仍然充滿挑戰，尤其是對於首購族而言，他們未能面對房價上漲作好準備。」

房價 疫情 利率

上一則

升勢雖趨緩 股指本周仍漲逾1%

下一則

消費必需品走勢差 但看好百事

延伸閱讀

市場失去動能 股指小幅震盪

市場失去動能 股指小幅震盪
房貸利率創新低 速勝貸款提供3優惠方案

房貸利率創新低 速勝貸款提供3優惠方案
紓困支票怎麼發最好？最新數據：應排除年收7.5萬以上家庭

紓困支票怎麼發最好？最新數據：應排除年收7.5萬以上家庭
首位女財長葉倫宣誓 首位女副總統主持

首位女財長葉倫宣誓 首位女副總統主持

熱門新聞

車用晶片缺貨凸顯全球半導體供不應求，製造過度依賴亞洲的長期問題，已在美國產官學界掀起反思。（路透）

車用晶片荒無解 台積電無能為力 「委外代工」成話題

2021-02-09 19:32
DXY美元指數5日下跌0.5%至91.042，但一周來仍上漲0.5%。 路透

美元曲線微笑嘴角上揚 空頭顫抖

2021-02-06 09:04
看好顛覆性科技公司的Ark投資管理公司績效卓越，今年1月吸引的資金規模甚至高於貝萊德（BlackRock）、道富（State Street）等華爾街傳統巨頭。網路圖片

女股神伍德新綽號「搖錢樹」 公司管理資產破500億

2021-02-07 13:51
道瓊工業指數8日早盤上漲約184點。路透

拜登新冠紓困計畫有望通過 美股三大指數早盤創新高

2021-02-08 10:13
分析師表示，有美股「恐慌指數」之稱的VIX上周跌逾36%且破25，預示美股仍有一波行情。美聯社

VIX五天跌逾20%且破25點 分析師：預示美股還會漲

2021-02-06 11:50
美國政府公布報告指出，去年因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創全球經濟，美國2020年貿易赤字達到6787億美元，創下2008年以來新高。 歐新社

美去年貿易逆差 攀12年來高點 中國超車加墨兩國 為美最大貿易夥伴

2021-02-06 17:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定
耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺

耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺
前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的

前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的
拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點

拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點
德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡

德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡