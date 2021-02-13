房屋競標戰正酣 供應量卻創新低

房市供應奇低，競標大戰正酣。（歐新社）

總統日周末通常代表春季房市的非正式起跑，但是如果想在今年入市，那麼請抓緊錢包。即使房價 快速上漲，投標戰已鑼鼓喧天。

長期尋房者無法買房的主要原因是因為賣方不斷提高出價。全國房屋建商協會(NAHB)的一項最新調查顯示，約有40%的潛在買家都承認這一點。但原因與去年同期不同，當時有44%的人表示，無法承受價格是未能購屋的最大原因，只有19%的人認為出價過高。

根據Redfin的一項調查，1月有超過一半的買家(即56%)面臨出價爭奪戰；比12月的52%還要高。現在，有超過半數的房屋在不到2周時間裡就要簽約。

Redfin首席經濟學者費爾威瑟(Daryl Fairweather)說：「由於很少有新的房產標品推出，預計在進入春季購房季節後，競標戰將變得更加普遍，並涉及更多潛在買家。」

她建議買家在入市時立即準備看房，並預先獲得房賃申請批准。

她也指出，「如果房價漲幅超過能負擔的程度，請知道何時退縮。」

Redfin針對24個主要市場進行的調查顯示，全美房市競標戰異常激烈，鹽湖城排名最高，每10宗產品就有9件面臨競標。緊隨其後的是聖地牙哥的78.9%、灣區的77.1%、丹佛的73.9%和西雅圖的73.8%。

問題出在供應面出現創紀錄的不足。受到新冠病毒疫情 推動的在家工作風潮帶動，強勁的住房需求突然出現，壓垮了本已低迷的房屋供應。而創紀錄的低房貸利率 更是雪上加霜。

賣家也退縮了，不想在在疫情期間承受房屋上市的磨難。realtor.com的資料顯示，1月新上市房屋數量同比下降29%，總庫存下降47%。

在進入1月的連續26周，房價每周都以2位數速度上漲。與2020年1月相比，房屋掛牌中位價格上漲近13%。

realtor.com首席經濟學者黑爾(Danielle Hale)表示：「房貸利率的降低讓高價房屋的每月付款更加輕鬆。」「但是要在供應有限情況下正確地找到一個符合需求的住房，並為房價上漲所需的較大自備款作好準備，仍然充滿挑戰，尤其是對於首購族而言，他們未能面對房價上漲作好準備。」